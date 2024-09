FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach zuletzt drei starken Börsentagen in Folge ist der deutsche Leitindex Dax mit leichten Abgaben in die neue Börsenwoche gegangen. Das Ausbleiben von Impulsen, vor allem aber die Unsicherheit vor der Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch, hielten das Börsenbarometer am Montagmorgen im Zaum. In den ersten Handelsminuten lag der Dax mit 0,4 Prozent auf 18.625 Punkte leicht im Minus.

Der MDax der mittelgroßen Titel gab 0,2 Prozent auf 25.500 Zähler nach. Für den Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 ging es ebenfalls moderat abwärts.

Die neue Woche dürfte von der zu erwartenden Zinssenkung in den USA geprägt sein. Die US-Notenbank Fed entscheidet hierüber am Mittwochabend. Am Markt sind die Annahmen nicht einheitlich: Wahrscheinlicher ist derzeit wohl eine große Zinssenkung um einen halben Prozentpunkt. Einige Akteure setzen hingegen auf einen kleinen Zinsschritt von einem Viertelprozentpunkt./bek/zb

DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145