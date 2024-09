© Foto: Christoph Dernbach/dpa



Uber baut seine Partnerschaft mit dem autonomen Fahrdienst Waymo weiter aus. Künftig können Kunden die fahrerlosen Taxis direkt in der Uber-App buchen. Analysten sehen großes Potenzial.Nach einem erfolgreichen Versuch in Phoenix wird die Kooperation nun auf Austin und Atlanta erweitert, wie das Unternehmen heute bekanntgab. Für die Analysten von Jefferies ist das ein starkes Zeichen, dass Anbieter autonomer Fahrzeuge (AVs) wie Waymo nicht zur Konkurrenz für Uber werden müssen, sondern wichtiger Teil der Wachstumsstrategie des Fahrdienstleisters. Die neue Partnerschaft, die Anfang 2025 in Kraft treten soll, basiert auf einem mehrjährigen Abkommen. Im Gegensatz zu Phoenix, wo Waymo seine …