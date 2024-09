So kann der DAX in die neue Woche starten. Was erwartet Anleger nach der EZB-Sitzung und vor dem Zinsentscheid der amerikanischen Notenbank Fed? Außerdem im Fokus der Börsen: BioNTech, die am Freitag im amerikanischen Handel nach oben geschossen sind, und die Aktien der Commerzbank, deren Übernahme greifbarer wird. Nach zuletzt drei starken Börsentagen in Folge ist der deutsche Leitindex DAX mit leichten Abgaben in die neue Börsenwoche gegangen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...