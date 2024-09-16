FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MARULA MINING LS-,0001 48U0 GB00BNBS4S95
AB/FROM ONWARDS 16.09.2024 09:32 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MARULA MINING LS-,0001 48U0 GB00BNBS4S95
AB/FROM ONWARDS 16.09.2024 09:32 CET
© 2024 Xetra Newsboard