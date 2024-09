Emittent / Herausgeber: Photon Energy NV / Schlagwort(e): Expansion

Photon Energy schließt 7,5-MWp-Solar-PV-Kraftwerk in Rumänien an das Stromnetz an



16.09.2024 / 09:35 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Photon Energy schließt 7,5-MWp-Solar-PV-Kraftwerk in Rumänien an das Stromnetz an Das Unternehmen hat ein weiteres Kraftwerk in Rumänien mit einer Erzeugungskapazität von 7,5 MWp in der Nähe von Faget, Kreis Timi?, fertiggestellt und ans Netz angeschlossen.



Das Kraftwerk Faget 3 ist das bisher größte im IPP-Portfolio der Gruppe und erhöht die Zahl der in Betrieb befindlichen Anlagen auf 100.



Die jährliche Gesamtproduktion des Kraftwerks wird voraussichtlich rund 11,1 GWh betragen, was 7,9 % der Gesamterzeugung des IPP-Portfolios der Gruppe im Jahr 2023 entspricht.



Das Unternehmen erwartet, in der Konzernbilanz für das dritte Quartal 2024 rund 2,5 Mio. EUR im sonstigen Ergebnis zu verbuchen, was sich positiv auf das konsolidierte Eigenkapital der Gruppe auswirken wird. Amsterdam/Bukarest - 16. September 2024 - Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) ("Photon Energy Group" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass Photon Energy Engineering Romania S.R.L. - die rumänische Tochtergesellschaft des Konzerns, die sich auf Engineering-, Beschaffungs- und Bauleistungen (EPC) spezialisiert hat - ein weiteres Photovoltaik-Kraftwerk auf dem rumänischen Markt fertig gestellt und ans Netz angeschlossen hat. Das Kraftwerk hat eine Erzeugungskapazität von 7,5 MWp. "Wir sind stolz darauf, unser Portfolio an PV-Anlagen in Rumänien um weitere 7,5 MWp erweitert zu haben", sagte Georg Hotar, CEO der Photon Energy Group. "Dieser jüngste Zuwachs ist besonders aufregend, da er unser bisher größter ist. Er rundet unsere Portfolioerweiterung in Rumänien auf insgesamt zwölf Kraftwerke mit einer installierten Gesamtleistung von 48,4 MWp ab und erhöht unsere globale Gesamtzahl auf 100 Einheiten und die kombinierte Leistung auf 140,3 MWp." Das in der Nähe von Faget (Kreis Timi?) gelegene Kraftwerk erstreckt sich über eine 9,1 Hektar große Freifläche und ist mit insgesamt 12.216 hocheffizienten bifacialen Photovoltaik-Modulen ausgestattet, die auf einachsigen Nachführsystemen montiert sind. Dies ist unser drittes PV-Kraftwerk an diesem Standort mit einer installierten Gesamtleistung von 14,6 MWp. Die jährliche Gesamtproduktion des neuen Kraftwerks wird voraussichtlich rund 11,1 GWh betragen, was 7,9 % der Produktion des konzerneigenen Portfolios im vergangenen Jahr entspricht. Hocheffiziente bifaziale Photovoltaikmodule, die auf einachsigen Nachführsystemen montiert sind, werden saubere Energie in das von Retele Electrice Banat verwaltete Netz einspeisen. Der erzeugte Strom wird auf dem Energiemarkt auf Handelsbasis verkauft, ohne staatliche Unterstützung oder einen Stromabnahmevertrag mit einem Energieversorgungsunternehmen. Das Bewertungsmodell für das firmeneigene Portfolio der Gruppe gemäß IAS 16 impliziert, dass in der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung der Gruppe im dritten Quartal 2024 im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme des Kraftwerks Faget 3 ein sonstiges Gesamtergebnis in Höhe von etwa 2,5 Mio. EUR ausgewiesen wird, was die Eigenkapitalposition der Gruppe verstärkt. Das IPP-Portfolio (Independent Power Producer) des Unternehmens umfasst nun 100 Solarkraftwerke mit einer Gesamtkapazität von 140,3 MWp. Weitere 3,2 MWp in Sarulesti, Rumänien, werden derzeit in Betrieb genommen und sollen das IPP-Portfolio bis Jahresende auf 143,5 MWp erhöhen. Auf dem rumänischen Markt bietet Photon Energy eine breite Palette von Dienstleistungen an, darunter Projektentwicklung, EPC (Engineering, Beschaffung und Bau) und O&M (Betrieb und Wartung) von PV-Kraftwerken. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen erstklassige PV-Komponenten und baut PV-Dachanlagen für gewerbliche und industrielle Kunden.

Über die Photon Energy Group - photonenergy.com Die Photon Energy Group ist eine Unternehmensgruppe, die weltweit Lösungen für erneuerbare Energien, sauberes Wasser und Umweltsanierung anbietet. Photon Energy und Lerta bieten umfassende Lösungen für erneuerbare Energien, einschließlich Solarenergie und Energieflexibilität. Seit ihrer Gründung im Jahr 2008 hat Photon Energy Solarkraftwerke mit einer Gesamtleistung von über 160 MWp gebaut und in Betrieb genommen und verfügt über Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 140,3 MWp in ihrem eigenen Portfolio.Das Unternehmen entwickelt derzeit Projekte mit einer Gesamtkapazität von 1 GWp in Australien, Ungarn, Polen und Rumänien und bietet Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für über 880 MWp weltweit an. Das virtuelle Kraftwerk von Photon Energy bündelt Erzeuger und Verbraucher erneuerbarer Energien mit einer Gesamtkapazität von über 480 MW. Photon Energy und Lerta verfügen über Stromhandelslizenzen in Polen, der Tschechischen Republik, der Slowakei, Ungarn, Rumänien und Serbien. Lerta ist der drittgrößte Anbieter von DSR-Dienstleistungen für den polnischen Übertragungsnetzbetreiber mit einer vertraglich vereinbarten Kapazität von 389 MW für 2024. Über Photon Water bietet die Gruppe Lösungen für die Wasseraufbereitung und -verwaltung an, und ihre Sanierungstechnologie entfernt PFAS und andere Schadstoffe aus Wasser und Boden. Photon Energy N.V., die Holdinggesellschaft der Photon Energy Group, ist an den Börsen in Warschau, Prag und Frankfurt sowie auf Xetra, Deutschlands führender Online-Handelsplattform, notiert.Die Photon Energy Group hat ihren Hauptsitz in Amsterdam und verfügt über Niederlassungen in Australien und ganz Europa. Medienkontakt Martin Kysly

Leiter Marketing und Unternehmenskommunikation

Tel.: +420 774 810 670

E-Mail: martin.kysly@photonenergy.com Investorenkontakt Joanna Rzesiewska

Investor Relations Manager

Tel.: +420 777 486 464

E-Mail: joanna.rzesiewska@photonenergy.com



