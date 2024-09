DJ Scholz: EU-Länder haben Verständnis für deutsche Grenzkontrollen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will angesichts von Kritik an den umfassenden Grenzkontrollen an allen deutschen Grenzen mit den Regierungschefs der Nachbarländer und der Präsidentin der Europäischen Kommission über das Thema sprechen. Scholz betonte, er sei auf Verständnis für Deutschlands Vorgehen gestoßen.

"Alle wissen, dass wir uns im Rahmen des europäischen Rechts bewegen, aber unsere Möglichkeiten da maximal ausnutzen. Das ist auch notwendig", sagte Scholz am Sonntag nach Angaben des Bundespressamtes bei seinem Besuch in Usbekistan.

"Alle verstehen, dass die Zahl derjenigen, die nach Deutschland irregulär kommen, zu groß ist und dass es deshalb auch ein nachvollziehbares Interesse der deutschen Regierung ist, dafür zu sorgen, dass wir diese Dinge durch ein gutes Management irregulärer Migration in den Griff bekommen", ergänzte er. Dazu gehöre auch dieses neue Prinzip, an allen deutschen Grenzen, solche Kontrollen durchzuführen.

Besonders Polen und Österreich hatten in den vergangenen Tagen Kritik an den Grenzkontrollen geübt, die am heutigen Montag für sechs Monate an allen deutschen Landesgrenzen durchgeführt werden sollen. Ziel ist laut Bundesregierung, die Zahl der unerlaubten Einreisen zu reduzieren.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 16, 2024 03:11 ET (07:11 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.