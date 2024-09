(shareribs.com) New York 16.09.2024 - US-Finanzinvestoren haben ihre Netto-Longpositionen in Rohstoffen in der vergangenen Woche deutlich ausgebaut. Dabei blieben die Longs in Gold stabil, während die Longs in Rohöl zurückgingen. Wie die Commodity Futures Trading Commission am Freitag mitteilte, bauten spekulative Finanzinvestoren ihre Netto-Longpositionen in zwölf in den USA gehandelten Rohstoffen ...

