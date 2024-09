Solingen (ots) -Die Bewältigung von Steuererklärungen und anderen steuerrechtlichen Angelegenheiten ist für viele Betriebe eine anspruchsvolle und mühsame Aufgabe - dafür erweisen sich Steuerberater als unentbehrliche Unterstützung. Sascha Schürmann und Masen Bayer Amer sind Steuerberater sowie Kanzleiinhaber der SB-Team Steuerberater Kanzlei und bieten neben den herkömmlichen Steuerberatungsleistungen ein breites Spektrum an eng damit verknüpften Services an. Wie sie sich vom klassischen Bild des Steuerberaters unterscheiden und was ihr Angebot im Detail ausmacht, erfahren Sie hier.Die Herausforderungen im Bereich Steuern bereiten vielen Unternehmern Kopfzerbrechen - bei diesem komplexen Thema erweist sich der Steuerberater als unverzichtbar, um Zeit und Nerven zu sparen. Doch das traditionelle Bild des Steuerberaters als distanzierter Zahlenfuchs, der seine Mandanten in unverständlichem Fachjargon über steuerliche Risiken aufklärt und dabei überteuerte Honorarnoten stellt, schafft oft eine gewisse Zögerlichkeit, ihre Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen - obwohl diese von entscheidender Bedeutung für die finanzielle und wirtschaftliche Entwicklung sind. "Die Finanzdaten von Unternehmen rücken oft erst dann in den Fokus vieler Unternehmer, wenn bereits drängende Probleme wie die Notwendigkeit einer Kreditaufnahme vor der Tür stehen. Zu diesem Zeitpunkt liegen die Fakten jedoch oft schon unumstößlich auf dem Tisch", erklärt Sascha Schürmann, Steuerberater und Kanzleiinhaber der SB Steuerberater Kanzlei. "Oft mangelt es an betriebswirtschaftlichem Verständnis, das für die erfolgreiche Steuerung eines Unternehmens unerlässlich ist. Viele Unternehmer bewegen sich quasi im Blindflug und unterschätzen die Bedeutung einer gut funktionierenden Rechnungslegung. Gerade in herausfordernden Zeiten wie diesen - geprägt von hoher Inflation, steigenden Zinsen, Unsicherheiten an den Märkten und Fachkräftemangel - kann dies schnell existenzbedrohend werden.""Das klischeebehaftete Bild des Steuerberaters darf einer notwendigen Beratung nicht im Weg stehen. Bei Erstgesprächen mit unseren Mandanten spüren wir, wie anfängliche Vorbehalte schwinden und sie überrascht feststellen, dass Steuerberater auch ganz normale Menschen sind", fügt sein Geschäftspartner Masen Bayer Amer hinzu. Mit über 35 Jahren Berufserfahrung bietet die SB Steuerberater Kanzlei ein umfassendes Leistungsspektrum, von traditionellen Dienstleistungen wie Lohn- und Finanzbuchhaltung bis hin zu erweiterten Angeboten wie Planung der Generationennachfolge und Prozessoptimierung. Ihre Zielgruppe erstreckt sich über kleine und mittlere Unternehmen aus verschiedenen Branchen wie Coaching & Consulting, IT-Dienstleister, das Bauhandwerk und Immobilien im gesamten Bundesgebiet. Das Hauptaugenmerk liegt darauf, das betriebswirtschaftliche Denken zu fördern und ihren Mandanten durch die Analyse von Finanzdaten eine strategische Unternehmensplanung zu ermöglichen. Dies ist besonders für A-Mandanten, die bereits über eine solide Backoffice-Struktur und betriebswirtschaftliches Verständnis verfügen, von Interesse. Durch den Aufbau von Vertrauen und die Abkehr von Distanz schaffen sie eine solide Grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.SB Steuerberater Kanzlei: "Wir setzen auf eine enge Zusammenarbeit und garantieren so beste Ergebnisse!"Die Basis für eine erfolgreiche Kooperation sehen Sascha Schürmann und Masen Bayer Amer in einer engen Zusammenarbeit: "Nicht selten erleben wir, dass Mandanten in vorherigen Beratungen von vermeintlich vorteilhaften steuerlichen Ratschlägen überzeugt wurden, die sich bei genauerem Hinsehen als kontraproduktiv erwiesen", erklärt Sascha Schürmann. "Um dies zu verhindern, setzen wir vor allem auf Transparenz und individuelle Strategien. Wir beraten unsere Mandanten ganzheitlich - das betrifft sowohl den betrieblichen als auch den privaten Bereich, da diese oftmals untrennbar miteinander verbunden sind. Dabei ist es uns wichtig, unsere Mandanten dafür zu sensibilisieren, dass es um weit mehr als nur den nächsten Auftrag geht."Das persönliche Verhältnis zu ihren Mandanten, gekoppelt mit der hohen Erreichbarkeit und der ständigen Verfügbarkeit eines Ansprechpartners, hebt die Kanzlei deutlich von ihren Mitbewerbern ab. Ihr Ziel ist es, nicht nur bis zum nächsten Bilanzstichtag, sondern langfristig zum Erfolg der Unternehmen beizutragen. Dies setzt voraus, dass Mandanten sie aktiv in ihr Leben einbinden und zeitnah über geschäftliche Veränderungen informieren. Viele Mandanten betreuen die Experten bereits seit mehreren Jahren - das bestätigt nicht nur die Wirksamkeit ihrer Strategien, sondern verdeutlicht auch das Herzblut, das in jeder Zusammenarbeit steckt. "Auf eine lange gemeinsame Geschichte zurückzublicken und einen Teil zum heutigen Erfolg beitragen zu dürfen, macht Freude - daran halten wir fest", so Masen Bayer Amer.Sascha Schürmann und Masen Bayer Amer: Moderne Steuerexperten mit klarem Blick in die ZukunftSascha Schürmann begann seine berufliche Laufbahn mit einer mehrjährigen Ausbildung bei der Finanzverwaltung und schloss im Anschluss sein Studium als Diplom-Finanzwirt ab, bevor er sich als Steuerberater selbstständig machte. Steuerberater Masen Bayer Amer erlangte seine Expertise durch ein Studium der Wirtschaftswissenschaften und des Wirtschaftsrechts, bevor er im Jahr 2018 die Qualifikation zum Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e.V) erwarb. Die beiden Geschäftspartner lernten sich bei einer namhaften Kanzlei in Solingen kennen und gründeten 2018 die SB-Team Steuerberater Kanzlei, nachdem sie feststellten, dass ihre beruflichen Vorstellungen perfekt harmonierten. Die bewusste Entscheidung, das traditionelle Bild des Steuerberaters abzulehnen, zahlte sich aus: Im ersten Jahr konnte die Kanzlei ihren Umsatz um beeindruckende 80 Prozent steigern. Von 2018 bis 2023 verzeichneten sie einen stolzen Anstieg von 232 Prozent. In nur fünf Jahren wuchs das Team so von einer Bürokauffrau als Angestellte auf zehn fachliche Mitarbeiter an.Doch damit nicht genug: Die Experten sehen die fortschreitende Digitalisierung als unausweichlich für die Steuerberaterkanzlei und planen, diese weiterhin zu nutzen, um freie Kapazitäten für eine intensivere Mandantenberatung zu schaffen. Als Arbeitgeber streben sie weiterhin danach, positiv aufzutreten, um qualifiziertes Personal zu gewinnen und gemeinsam zu wachsen. "Unsere Mission ist es, an unserem Konzept der Nähe und der persönlichen Beratung festzuhalten. Wir wollen keinen Massenbetrieb, sondern setzen sowohl bei unseren Mitarbeitern als auch bei unseren Mandanten auf Qualität. Uns treibt die Freude am Beruf an - und das soll so bleiben", so Sascha Schürmann abschließend.Sie wünschen sich eine strategische und verständliche Steuerberatung und wollen sich dabei von erfahrenen Experten begleiten lassen, die einen familiären Umgang pflegen? Dann melden Sie sich jetzt bei Sascha Schürmann und Masen Bayer Amer von der SB Steuerberater Kanzlei (https://sb-team.de/) und vereinbaren Sie einen Termin!Pressekontakt:SB Steuerberater Kanzlei GbRSascha Schürmann und Masen Bayer AmerE-Mail: info@sb-team.deWebseite: www.sb-team.deOriginal-Content von: SB Steuerberater Kanzlei GbR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176177/5865039