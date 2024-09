Zürich - 2023 hat sich Admicasa neu formiert. Mit einem ganzheitlichen Beratungsansatz in den Bereichen Bau, Kapital und Vorsorge bietet die Gruppe umfassende Expertise und interdisziplinäre Lösungen. CFO und Geschäftsleitungsmitglied Nicolas von Gunten hat die Umstrukturierung erfolgreich mitgetragen. Per 30. September 2024 verlässt er nun die Admicasa-Gruppe, um eine neue Herausforderung in einem anderen Umfeld anzunehmen. Mit Orlando Pavano konnte ...

