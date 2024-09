Am 10. Oktober stehen bei Gerresheimer die Zahlen zum dritten Quartal an. Analysten der Deutschen Bank rechnen mit soliden Ergebnissen. Der Umsatz soll organisch um 3 Prozent ansteigen. Auch das bereinigte EBITDA soll sich um 3 Prozent verbessern. Die Marge sehen die Experten bei 20,7 Prozent. An der Prognose für 2024 dürfte sich vermutlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...