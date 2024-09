Potsdam (ots) -Marketing und Vertrieb sind die Treiber für erfolgreiches Unternehmenswachstum. Mit FM Sales hat es sich Maximilian Karpf zur Aufgabe gemacht, Start-ups und KMU mit individuellen Strategien auf Wachstumskurs zu bringen und ihren langfristigen Erfolg zu sichern. Am Beispiel eines Kunden verrät der Experte in diesem Artikel, wie die Zusammenarbeit mit FM Sales in der Praxis abläuft, wovon die Kunden profitieren und welche Ergebnisse sie erwarten können.Immer wieder ist zu beobachten, dass Start-ups trotz großartiger Ideen und der nötigen Expertise im Hintergrund bereits scheitern, bevor sich das Geschäft richtig entwickeln kann. Aber auch Unternehmen, die es schon geschafft haben, sich erfolgreich am Markt zu etablieren, können plötzlich ins Straucheln geraten. Mit zunehmendem Konkurrenzdruck, fehlenden Kunden und gehemmtem Wachstum tauchen Herausforderungen auf, die es zuvor nicht gab. Die Gründe für die Probleme der Start-ups und mittelständischen Unternehmen sind in der Regel in mangelndem Wissen in den Bereichen Marketing und Vertrieb zu finden. "Marketing und Vertrieb gehören zum Kern eines erfolgreichen Unternehmens. Wer das nicht versteht oder es nicht schafft, sein Unternehmen auf Wachstumskurs zu bringen, wird früher oder später vom Markt verschwinden", warnt Maximilian Karpf von FM Sales."Mit der richtigen Strategie können sich Unternehmen langfristig gegen ihre Wettbewerber durchsetzen und zukunftssicher, gesund und nachhaltig wachsen", fährt der Experte fort. Mit FM Sales, einer Unternehmensberatung für vertriebliche Planung und effektive Personalarbeit, hat es sich Maximilian Karpf zur Aufgabe gemacht, Start-ups und KMU auf Wachstumskurs zu bringen und ihre Handlungs- und Wettbewerbsfähigkeit für die Zukunft zu sichern. Mit jahrelanger Erfahrung und einer tiefgreifenden Expertise berät der Experte die Unternehmen zu Marketing-, Vertriebs- und Personalstrategien und führt Prozesse und Strukturen ein, die den langfristigen Unternehmenserfolg sichern. So konnten der Experte und sein Team schon unzähligen Unternehmen zu großen Erfolgen verhelfen.Kunden berichten über großartige Erfahrungen mit FM SalesEin zufriedener Kunde von FM Sales ist Jakov Jakisic, Mitgründer des Softwareunternehmens Principia MBS, das sich auf cloudbasierte Mehrkörpersimulation spezialisiert hat. Weil dem Profi für die Optimierung und Validierung mechanischer Systeme bereits vor der Gründung bewusst war, dass der Vertrieb für die Principia MBS ein wichtiges Thema sein und professionelle Unterstützung erfordern würde, entschied er sich für die Zusammenarbeit mit FM Sales. "Obwohl zunächst Zweifel herrschten, ob das Start-up mit beschränkten Ressourcen in unsere Dienstleistung investieren sollte, konnten wir schließlich auf fachlicher, inhaltlicher und persönlicher Ebene überzeugen", berichtet Maximilian Karpf.Als eine Mischung aus grundlegenden Informationen, aktuellem Wissen und schnell umsetzbaren praktischen Anweisungen konnte der Beratungsprozess von FM Sales Ergebnisse liefern, von denen das Unternehmen von Jakov Jakisic noch heute profitiert. Dabei hat der Kunde die Zusammenarbeit als abwechslungsreich und bereichernd, aber auch als fordernd empfunden, weil es viel umzusetzen gab. Neben einem gesunden Maß an Dynamik und Humor ist Jakov Jakisic vor allem die umfangreiche Unterstützung von Maximilian Karpf und seinem Team in Erinnerung geblieben. "Zum einen haben wir den Verantwortlichen im Unternehmen Unterlagen zur Verfügung gestellt, die sie in ihrem eigenen Tempo lesen und lernen konnten und zum anderen haben wir mit regelmäßigen virtuellen Treffen sichergestellt, dass alle Fragen zeitnah und umfassend geklärt werden", verrät Maximilian Karpf.Mit solidem Wissen in Marketing und Vertrieb zum Start-up-ErfolgObwohl Jakov Jakisic bereits früher mit verschiedenen Beratern zusammengearbeitet hat, ist die Erfahrung, die er mit den Experten von FM Sales gemacht hat, einzigartig. Die Kombination aus hilfreichen Lernunterlagen und dem dynamischen Austausch im Rahmen von Mentoring-Calls konnte neben der Vermittlung von Wissen, Prozessen und Vorlagen auch zur persönlichen Weiterentwicklung aller am Prozess Beteiligten beitragen. "Im persönlichen Kontakt haben die Geschäftspartner schnell gemerkt, dass wir aus eigener Erfahrung wissen, wovon wir sprechen", so Maximilian Karpf. Besonders beeindruckt hat Jakov Jakisic die Erkenntnis, dass Vertrieb auf eine menschliche und angenehme Art und mit dem Ziel, anderen Menschen zu helfen, stattfinden kann. Heute, sechs Monate nach Beginn der Zusammenarbeit, empfiehlt er FM Sales allen, die Unterstützung im Vertrieb benötigen und rät dazu, genügend Zeit und Energie bereitzuhalten, um das volle Potenzial aus der Zusammenarbeit ausschöpfen zu können.Die Expertise von Maximilian Karpf basiert auf jahrelanger Erfahrung: Während seiner Tätigkeit für LinkedIn im Team für die Markterschließung in Deutschland absolvierte Maximilian Karpf seinen Master in Business Administration. Mit Oracle, Humanoo, Personio und PayFit kamen weitere bedeutende Stationen dazu. Zwei der Unternehmen wurden mit seiner Hilfe sogar zum Unicorn - einem Start-up, das mit über einer Milliarde US-Dollar bewertet wird. Aufgrund der großen Erfolge kamen immer mehr Unternehmen auf den Experten zu, die sich eine Beratung im Bereich Marketing und Vertrieb wünschten, sodass er schließlich FM Sales gründete. "Ich habe gesehen, wie Start-ups trotz Know-how und großartigen Ideen gescheitert sind, weil es an solidem Wissen über Marketing und Vertrieb fehlte", so Maximilian Karpf. "Mit FM Sales kann ich das Scheitern solcher Vorhaben verhindern, weil ich die Strategien kenne, die ein Start-up zum Abheben bringt. Davon sollen möglichst viele Unternehmen profitieren."Sie wollen Ihrem Unternehmen mit professionellen Marketing- und Vertriebsstrategien zu nachhaltigem Wachstum verhelfen? 