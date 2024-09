Vaduz (ots) -Am Samstag, 21 September 2024, findet in Balzers der Fachkurs Betrieb Grosslüfter statt. Dabei erlernen die Teilnehmer technisch und taktisch korrekte Anwendung der Überdruckbelüftungsgeräte der Stützpunktfeuerwehr Vaduz mit Schwerpunkt mobiler Grossluftventilator MGV. Trainiert wird gemeinsam mit dem Kader der FW Balzers.Solche Geräte sind unentbehrlich bei Bränden in unterirdischen Anlagen wie Parkgaragen oder Tunnels. Eine taktisch richtige Belüftung sorgt für bessere Sicht und niedrigere Temperaturen für die Einsatzkräfte, was wiederum mehr Sicherheit an der Einsatzstelle bedeutet.Die praktischen Lektionen finden an geeigneten Gebäuden in Balzers statt.Pressekontakt:Amt für BevölkerungsschutzAlfred Verling, FW-Instruktor+41 79 775 89 12alfred.verling@feuerwehr-vaduz.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100922989