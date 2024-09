Kassel (ots) -Ausdruck des engen Vertrauensverhältnisses zwischen Beraterschaft und KundschaftDie konzernunabhängige Finanzberatungsgruppe Plansecur hat beim betreuten Depotvolumen erstmals die Marke von 1,5 Milliarden Euro überschritten. "Das ist ein Meilenstein in unserer Firmengeschichte", freut sich Geschäftsführer Heiko Hauser. Erst im Jahr 2020 war die Milliardenschwelle erreicht worden. Gegenüber 2017 entspricht dies einer Verdoppelung des Volumens an betreuten Kundengeldern in Investmentfonds von damals 750 Millionen Euro.Plansecur-Geschäftsführer Heiko Hauser betont, dass Investmentfonds nur einen Teil des Geschäfts ausmachen. Hinzu kommen Anlagen in Sachwerte wie Immobilien und Unternehmensbeteiligungen sowie Versicherungsprodukte. "Unsere rund 180 Beraterinnen und Berater besprechen mit jeder einzelnen Kundin und jedem einzelnen Kunden alle Finanzfragen im Detail. Erst anhand dieses Überblicks erstellen sie ein individuelles Finanzkonzept, das der jeweiligen Kundensituation am besten Rechnung trägt. Im Rahmen eines solchen Konzepts empfehlen wir auch Investmentfonds", erläutert Heiko Hauser die Vorgehensweise.Vertriebsleiter Wolfgang Stolz ergänzt: "Der jüngste Meilenstein ist ein Ausdruck des engen Vertrauensverhältnisses zwischen unserer Beraterschaft und ihrer Kundschaft. Als Teil ihres individuellen Finanzkonzepts legt ein immer größerer Teil der Kundinnen und Kunden ihre liquiden Mittel vertrauensvoll in die Hände von Plansecur. Ich gratuliere allen Beraterinnen und Beratern, denen es gelungen ist, eine derart enge Bindung zu ihren Kundinnen und Kunden herzustellen!"Weiterer Ausbau der Vermögensanlage geplantPlansecur will sein Engagement in der Betreuung vermögender Privatkundinnen und -kunden weiter ausbauen. "Mit der Werteorientierung, die Plansecur schon immer ausgemacht hat, sehen wir uns besonders gut aufgestellt, Vermögenden, die ihr Geld sinnvoll anlegen wollen, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen", sagt Heiko Hauser.Plansecur legt größten Wert auf die Einhaltung hoher ethischer Grundsätze, die unmittelbar in die Kundenberatung einfließen. Eine wesentliche Grundlage hierfür bildet die 100-prozentige Eigenfinanzierung der Gruppe; es sind keine externen Investoren beteiligt. Stattdessen gehört Plansecur mehrheitlich denjenigen Beraterinnen und Beratern, die am Unternehmen beteiligt sind. Daher unterliegen sie keinen absatz- oder provisionsgetriebenen Vorgaben, sondern agieren als neutrale Beratungsinstanz.Elite der Finanzberatung in DeutschlandDiese in der Branche nur selten anzutreffende Konzernunabhängigkeit und Produktneutralität gepaart mit der Werteorientierung zieht vor allem Beraterinnen und Berater mit ähnlichen Werten an, die sich selbstständig machen möchten und unabhängig von Konzernvorgaben die Kundschaft in den Mittelpunkt stellen wollen. "Plansecur zieht die richtigen Beraterinnen und Berater an", freut sich Wolfgang Stolz. Er stellt klar: "Das Wachstum von Plansecur liegt in der Qualität der Beraterschaft. Unser Ziel lautet nicht etwa, immer mehr Berater zu haben, sondern wir legen größten Wert darauf, dass unsere Beraterinnen und Berater die Elite der Finanzberatung in Deutschland darstellen."Plansecur ist eine konzernunabhängige Unternehmensgruppe für Finanzplanung und Vermittlung, die Wert auf hohe ethische Grundsätze legt. Die Gruppe gehört mehrheitlich ihren Beratern, die am Unternehmen beteiligt sind; daher unterliegen sie keinen Absatz- oder Provisionsvorgaben. Kundenberatungen erfolgen über den Einzelberater hinaus anonymisiert in einem Expertenteam, um höchste Beratungsqualität zu gewährleisten. Plansecur hat das "Vordenker Forum" ins Leben gerufen, das Menschen auszeichnet, die maßgeblich an der Zukunft unserer Gesellschaft mitwirken. Preisträger sind Norbert Walter (2008), Bischof Wolfgang Huber (2009), Paul Kirchhof (2011), Jean-Claude Juncker (2014), Nicola Leibinger-Kammüller (2015), Frank-Jürgen Weise (2016), der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Situation ("Wirtschaftsweisen", 2018), Bassam Tibi (2019) und Sebastian Thrun (2022). Die Vordenkerin des Jahres 2024 ist Lamia Messari-Becker.Bildmaterial für die Presse finden Sie hier (https://plansecur.de/plansecur/presse-und-aktuelles/downloads).Kontakt:Plansecur, Druseltalstraße 150, 34131 Kassel,Tel.: +49 (0) 561 / 9355-0, E-Mail: presse@plansecur.de,Web: www.plansecur.de und www.linkedin.com/company/plansecur/Presse: euromarcom public relations,E-Mail: team@euromarcom.de, Web: www.euromarcom.deOriginal-Content von: Plansecur KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16062/5865153