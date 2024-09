Paris (www.fondscheck.de) - Im August flossen weltweit 88,8 Mrd. Euro in börsengehandelte Fonds (ETF), so die Experten von Amundi.Aktien-ETFs seien mit Zuflüssen von 46,7 Mrd. Euro im vergangenen Monat weiterhin sehr gefragt gewesen. Anleihe-ETFs hätten mit einem Plus von 36,1 Mrd. Euro knapp dahinter gelegen. ...

