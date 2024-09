© Foto: Jason Allen/AP/dpa



Laut FBI wurde auf Donald Trump in seinem Golfclub in Florida ein Mordanschlag verübt. Die Trump-Media-Aktie legt zu.Das FBI gibt an, ein mutmaßliches Attentat auf Donald Trump in seinem Golfclub in West Palm Beach, Florida, zu untersuchen. Laut Sheriff Ric Bradshaw vom Palm Beach County haben Agenten des US-amerikanischen Secret Service auf einen Mann geschossen, der ein Gewehr im AK-Stil mit Zielfernrohr in den Club richtete, während Trump auf dem Platz war. Der Schütze ließ in der Folge das Gewehr fallen und floh in einem SUV, wobei er die Waffe zusammen mit zwei Rucksäcken, einem Zielfernrohr und einer GoPro-Kamera zurückließ, wie der Sheriff Bradshaw, sagte. Der Mann wurde später von …