(shareribs.com) London 16.09.2024 - Die Ölpreise bewegen sich zu Wochenbeginn leicht nach oben. Die Marktteilnehmer warten auf die Zinssenkung in den USA am Mittwoch. An den Märkten herrscht gespannte Zurückhaltung. Am Mittwoch steht die erste Zinssenkung der US-Notenbank im laufenden Zyklus an. Wochenlang galt eine Senkung um 25 Basispunkte als ausgemacht. Mittlerweile gehen die Marktteilnehmer laut ...

