Leipzig (ots) -Noch immer wissen viele Haus- und Wohnungseigentümer nicht, dass der nachträgliche Anbau von Balkonen einfacher und unbürokratischer ist, als zunächst befürchtet. Mit ihren Möglichkeiten hierzu beschäftigen sie sich daher auch nicht näher - nicht selten mit empfindlichen Konsequenzen in Form von ungenutzten Potenzialen und verschenkten Chancen. Was aber spricht im Detail für ein solches Vorhaben und warum sollte man sich unbedingt darüber informieren?Nicht nur für die Eigentümer selbst gewinnen Balkone zunehmend an Relevanz. Auch potenzielle Käufer oder Mieter interessieren sich sehr dafür: Oftmals gehört das Vorhandensein eines Balkons zu ihren wichtigsten Entscheidungskriterien. So erkennen zwar immer mehr Menschen das entsprechende Wertsteigerungspotenzial, halten notwendige Maßnahmen, insbesondere den nachträglichen Anbau, aber meist für zu kompliziert und aufwendig - ein Irrtum, denn häufig ist nicht einmal ein Bauantrag notwendig. Letztendlich lassen sich Haus- und Wohnungseigentümer also lediglich von planerischen Unsicherheiten und fehlendem Fachwissen täuschen. "Damit verschenken sie nicht nur die Möglichkeit, ihre Lebensqualität durch einen traumhaften Anbaubalkon zu verbessern", mahnt Alexander Pohle von der deinBalkon.de GmbH. "Vor allem bei einem geplanten Verkauf bereuen sie das schnell, denn mit Balkon lässt sich grundsätzlich ein weitaus höherer Preis erzielen.""Umso wichtiger ist es, sich trotz allgemeiner Bedenken intensiv mit der Thematik im Allgemeinen und den persönlichen Möglichkeiten im Einzelnen zu beschäftigen", fügt er hinzu. "Mit professioneller Unterstützung hierbei und einer entsprechend fundierten Planung steigern Eigentümer nicht nur den Wert ihrer Immobilien, sondern schaffen auch zusätzlichen Wohnkomfort." Als Bauingenieur hat Alexander Pohle bereits zahlreiche Projekte in seinem eigenen Planungs- und Ingenieurbüro erfolgreich umgesetzt: Mit der deinBalkon.de GmbH hat er bereits vielen Hauseigentümern geholfen, Balkone nachzurüsten und so die Attraktivität ihrer Immobilien zu steigern. Aus welchen Gründen sich ein solches Vorhaben für jeden Eigentümer anbietet, verrät er hier.Grund 1: Attraktivität der ImmobilieZur Überraschung vieler Eigentümer erhöhen Anbaubalkone die Attraktivität einer Immobilie meist in erheblicherem Ausmaß, als ihnen zunächst bewusst ist: So zeigen auch Studien und Umfragen, dass sie zu den Top 3 der gefragtesten Ausstattungsmerkmale bei Mietern und Käufern gehören. Kein Wunder, denn Immobilien mit Balkonen bieten einen zusätzlichen, oft privaten Außenbereich, der als erweiterter Wohnraum genutzt werden kann. Durch den nachträglichen Anbau eines Balkons kann eine Immobilie, die bisher ohne diesen Vorzug war, deutlich attraktiver gemacht werden. Dank individuell anpassbarer Konstruktionen kann der Anbau zudem schnell und unkompliziert erfolgen. Zusätzliche Dienstleistungen wie das Einholen der Baugenehmigung reduzieren den Aufwand und ermöglichen eine zügige Umsetzung.Grund 2: Steigerung des VerkaufspreisesDamit einhergehend kann ein Balkon auch den Verkaufspreis einer Immobilie erheblich steigern. Schließlich hat eine niedrige Anzahl an Interessenten in der Regel einen geringeren Verkaufspreis zur Folge. Da viele Käufer explizit nach Immobilien mit Balkon suchen, führt dessen Vorhandensein umgekehrt also zu einer höheren Nachfrage. Darüber hinaus amortisiert sich die Investition in einen Anbaubalkon äußerst schnell, da der gesteigerte Verkaufspreis nicht nur die Kosten deckt, sondern auch einen zusätzlichen Gewinn ermöglicht. Besonders Stahlkonstruktionen bieten hierbei eine langlebige und wertsteigernde Lösung.Grund 3: Mehr LebensqualitätZuletzt verbessert ein eigener Balkon die Lebensqualität erheblich: Er bietet die Möglichkeit, die frische Luft zu genießen, ohne das Haus verlassen zu müssen. Außerdem sind Balkone vielseitig nutzbar - ob als idyllischer Ort für prächtige Pflanzen, zum Trocknen der Wäsche oder als gemütlicher Rückzugsort für entspannte Stunden im Freien. Diese zusätzlichen Nutzungsmöglichkeiten tragen zu einem positiven Wohngefühl bei und erhöhen den Wohnkomfort. Ein Anbaubalkon lässt sich oft ohne große bauliche Veränderungen realisieren, wodurch auch Vermieter unkompliziert zustimmen können. So wird der Freiraum geschaffen, der für viele Menschen heute unverzichtbar ist.