Am kommenden Mittwoch sind alle auf die erwartete Zinssenkung in den USA gerichtet. Doch auch die japanische Notenbank trifft sich diese Woche. "Wir gehen davon aus, dass die Bank of Japan (BoJ) bei ihrer Sitzung am 20. September an ihrer Politik festhält und erneut die Abhängigkeit von den Konjunkturdaten betont. Eine Zinsänderung erwarten wir aktuell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...