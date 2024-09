Rüsselsheim/Hannover (ots) -- Wasserstoff-Newcomer: Movano HYDROGEN feiert auf der IAA Transportation Weltpremiere- Effizient und schnell: Wasserstoff tanken für mehr als 500 Kilometer Reichweite (WLTP[1]) in weniger als 5 Minuten- Vollelektrisch: Opel Combo Electric und Opel Rocks Electric mit KARGO-Kit am Stand- Starkes Portfolio: Xavier Peugeot und Opel-Chef Florian Huettl stellen innovative Pro One- und Opel-Nutzfahrzeuge vor"Wir konnten im vergangenen Jahr international mehr als 125.000 Opel-Nutzfahrzeuge verkaufen. Allein unser batterie-elektrischer LCV-Absatz hat um 41 Prozent zugelegt. Diesen Erfolg wollen wir fortführen - und deshalb haben wir neue, wegweisende Produkte für unsere Kunden hier in Hannover dabei", begrüßte Opel-Chef Florian Huettl die Medienvertreter zur Pressekonferenz auf der IAA Transportation 2024 und steigerte die Spannung auf die heutige Weltpremiere: den neuen Opel Movano HYDROGEN. Auf dem gemeinsamen Stellantis Pro One-Stand C70 in Halle 13 präsentierten Xavier Peugeot, Senior Vice President Stellantis Commercial Vehicles Business Unit, und Florian Huettl das starke Nutzfahrzeug-Portfolio der Stellantis-Marken und die innovativen Newcomer von Opel.Clever, effizient, zeitsparend: Der neue Opel Movano HYDROGENAllen voran der neue Opel Movano HYDROGEN: "Wir bieten das größte Mitglied unserer Opel-LCV-Familie erstmals als Wasserstoff-Fahrzeug mit Brennstoffzelle an", sagte Huettl. "2021 haben wir den Opel Vivaro HYDROGEN (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/vivaro-e-hydrogen) eingeführt, den ersten Wasserstoff-Transporter eines Automobilherstellers. Heute machen wir mit dem neuen Movano HYDROGEN den nächsten großen Schritt und eröffnen unseren Kunden so ein noch stärkeres, umfassenderes LCV-Angebot."Mit seiner Kombination aus Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb und Plug-in-Batterie kann der neue Opel Movano HYDROGEN mehr als 500 Kilometer zurücklegen (WLTP1) und lässt sich in unter 5 Minuten mit Wasserstoff betanken - ideal um lokal emissionsfrei auch weite Strecken zu fahren und dabei keine Zeit beim "Tanken" zu verlieren. Der Elektromotor bietet 110 kW (150 PS) Leistung und ein maximales Drehmoment von 410 Newtonmetern. Beim Start oder Beschleunigen unterstützt die 11 kWh-Lithium-Ionen-Batterie. So arbeitet das Brennstoffzellensystem stets unter optimalen Betriebsbedingungen. Außerdem lässt sich dank des Hybrid-Systems Bremsenergie zurückgewinnen und über den Elektromotor (Generator) als Strom in die Batterie speisen (Rekuperation)."Zugleich übernimmt unser Newcomer alle Tugenden seiner batterie-elektrischen oder Diesel-Pendants", erläuterte Huettl. Dazu zählen unter anderem 21 elektronische "Helfer", die den Opel Movano zum Anführer in seinem Segment machen. Er ist einer der Ersten seiner Klasse, die assistiertes Fahren auf Level 2 ermöglichen. Und er beeindruckt mit einem Ladevolumen von bis zu 17 Kubikmetern - geht also in keiner Antriebsvariante Kompromisse in Sachen gewerblicher Alltagstauglichkeit ein. "Er hat alles, um die Ansprüche der Kunden zu erfüllen - selbst wenn sie einen Opel Rocks Electric transportieren müssten", spielte Huettl auf das nächste Opel-Fahrzeug auf dem IAA Transportation-Stand an.Batterie-elektrisches Leichtkraftfahrzeug als Micro-LCV: Der Opel Rocks ElectricDenn der Opel Rocks Electric hatte einen ganz besonderen Auftritt in Hannover. Der Kleinste im Portfolio, den bereits Jugendliche ab 15 Jahren[2] fahren dürfen, stand im Laderaum des neuen Movano HYDROGEN - ausgestattet mit dem praktischen KARGO-Kit. So wird das batterie-elektrische Leichtkraftfahrzeug auf ultrakompakten Abmessungen von 2,41 x 1,39 x 1,52 Meter (Länge x Breite x Höhe) zum praktischen Mikro-LCV für urbane Lieferdienste und Co. Denn auf der Beifahrerseite hält der kleine Stromer mit dem KARGO-Kit zusätzliches, modular unterteilbares Ladevolumen bereit. Da sich das KARGO-Kit leicht ein und ausbauen lässt, kann der Rocks Electric sowohl perfekt Waren transportieren als auch danach wieder als Zweisitzer fungieren.Transporter mit Pkw-Design und -Technologien: Der Opel Combo ElectricUnd auch mit dem dritten Modell auf dem Stand wusste die Marke mit dem Blitz zu überzeugen. Der neue Opel Combo Electric zeigt eindrucksvoll, wie Opel Pkw-Innovationen in den LCV-Markt bringt. So fährt der kompakte Transporter auf den ersten Blick erkennbar im Pkw-Style vor: mit einer neu gestalteten Front samt charakteristischem Markengesicht Opel Vizor. Weitere Neuerung aus dem Pkw-Angebot der Marke: Der neue Combo erhellt die Fahrstrecke auf Wunsch erstmals mit dem blendfreien Intelli-Lux Matrix Licht. Damit bringt er die hochmoderne adaptive Lichttechnologie als Erster in dieses Marktsegment. Und schließlich bietet der ab 31.250 Euro netto bestellbare, lokal emissionsfreie Stromer mit über 350 Kilometern (WLTP[3]) nun knapp 80 Kilometer mehr Reichweite als sein Vorgänger. Zusammen mit dem Vivaro Electric (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/vivaro-electric-2023), dem vierten LCV-Modell von Opel, bietet der Hersteller den Kunden so ein starkes Portfolio für so gut wie alle Einsatzzwecke.Die IAA Transportation 2024 in Hannover läuft noch bis Sonntag, 22. September, und hat ihre Tore für Besucher täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet.[1] Die angegebene - vorläufige - Reichweite wurde anhand der WLTP-Testverfahren bestimmt (VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151). Die tatsächliche Reichweite kann unter Alltagsbedingungen abweichen und ist von verschiedenen Faktoren abhängig, insbesondere von persönlicher Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Nutzung von Heizung und Klimaanlage sowie thermischer Vorkonditionierung. Vorläufige Daten; das Fahrzeug ist noch nicht erhältlich.[2] Führerscheinklasse AM ab 15 Jahren. Gilt für vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge mit einer Nenndauerleistung/Nutzleistung von nicht mehr als 6 kW, jeweils mit nicht mehr als zwei Sitzplätzen und einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 45 km/h.[3] Die angegebene Reichweite wurde anhand der WLTP-Testverfahren bestimmt (VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151). Die tatsächliche Reichweite kann unter Alltagsbedingungen abweichen und ist von verschiedenen Faktoren abhängig, insbesondere von persönlicher Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Nutzung von Heizung und Klimaanlage sowie thermischer Vorkonditionierung.