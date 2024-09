Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktualisierten Programmtext beachten!!Mittwoch, 2. Oktober 2024, 20.15 UhrAktenzeichen XY... UngelöstDie Kriminalpolizei bittet um MithilfeRudi Cerne berichtet über ungeklärte KriminalfälleNach Jahren neue SpurEine Frau wird ermordet - der Fall bleibt ungeklärt. Jahre später kommt es zu einem ähnlichen Vorfall, doch diesmal überlebt das Opfer und kann der Polizei wichtige Hinweise geben.Gründlich vorbereitet?Ein Loch im Grundstückszaun, dann zieht eine Drohne ihre Kreise über dem Haus. Wenig später machen Maskierte reiche Beute, und es wird klar: Der Tatort wurde offenbar akribisch ausbaldowert.Todesangst am MorgenEine Bankangestellte steht plötzlich einem bewaffneten Mann gegenüber. Sie soll den Tresor öffnen, doch der ist mit einem Zeitschloss gesichert. Die Situation droht zu eskalieren.Bange MinutenAbends in einem Supermarkt. Niemand beachtet die beiden Männer, die kurz vor Ladenschluss das Geschäft betreten. Plötzlich holen die Unbekannten Waffen hervor.XY-Preis 2024In einem Asylbewerberheim kommt es zu einer lebensgefährlichen Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau. Ein Zeuge rettet mit einem Rohrschlüssel das Leben der jungen Mutter."Aktenzeichen XY... Ungelöst" ist nach der Ausstrahlung in der ZDFmediathek verfügbar.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5865373