MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Rexel haussieren

FRANKFURT (Dow Jones)--Weiterhin mit leichten Abgaben präsentieren sich die europäischen Aktienmärkte am Montagmittag. Die Woche steht ganz im Zeichen der erwarteten Zinssenkung durch die US-Notenbank. Anders als bei der EZB ist hier aber der genaue Umfang noch immer nicht klar. Andere Impulse gibt es für die Börsen nicht. Allerdings endet die Woche mit dem großen September-Verfall an den internationalen Terminbörsen. Händler weisen darauf hin, dass dies üblicherweise bei Einzelaktien für Volatilität durch Umschichtungen sorge und nicht überbewertet werden sollte.

Der DAX verliert 0,2 Prozent auf 18.657 Punkte, der Euro-Stoxx-50 notiert kaum verändert bei 4.846. Am Devisenmarkt ist der Euro mit Aufschlägen in die Woche gestartet und steht bei 1,1123 Dollar.

Woche der Notenbanken beginnt

An den Märkten wird weiter debattiert, ob die Fed die Zinsen um 25 oder 50 Basispunkte (Bp) senken wird. Argumente gibt es für beide Richtungen. "Während 50 Bp deutlich höher als 25 Bp aussehen, ist das im Kontext der insgesamt und schon so lange hohen Sätze gar keine außergewöhnliche Zahl", meint Adam Hetts von Janus Henderson Investors. Die Woche steht auch jenseits der USA im Fokus von Zinsentscheidungen mit Notenbanksitzungen in Japan, Großbritannien, Norwegen, Brasilien, der Türkei und Südafrika. Rund 60 Prozent der Notenbanken weltweit begeben sich nun in einen Zinssenkungszyklus, heißt es von der Bank of America

Mit einem Kurssprung von 9,3 Prozent auf 25,11 Euro setzen sich Rexel in Paris an die Spitze der Kursgewinner in Europa. QXO des Milliardärs Brad Jacobs bietet 28,40 Euro für den Elektro-Großhändler. Rexel teilte derweil mit, mit dem Angebot im Volumen von 8,6 Milliarden Euro werde das Unternehmen deutlich unterbewertet. Rexels Verwaltungsrat habe sich den Vorschlag im Detail angeschaut und einstimmig beschlossen, darauf nicht einzugehen, heißt es.

Weiter im Blick stehen Commerzbank. Hier verdichten sich die Anzeichen, dass Unicredit eine komplette Übernahme anstrebt. Equita hält einen Zusammenschluss für das wahrscheinlichste Szenario. Für das Unicredit-Papier geht es 0,8 Prozent nach oben, nach der Rally verlieren Commerzbank dagegen 0,9 Prozent.

Analysten-Aussagen machen die Kurse

Für größere Kursbewegungen sorgen zumeist Analystenkommentare und Umstufungen. So fallen MTU um 0,5 Prozent, Druck übt die Abstufung auf "Sell" durch die Citigroup aus. Bei Continental geht es 0,6 Prozent tiefer. Hier hat Morgan Stanley das Kursziel gesenkt. Bei Eon reicht hingegen eine leichte Zielerhöhung von 17 auf 17,50 Euro durch Goldman Sachs, um die Aktien um 0,5 Prozent nach oben zu schicken. RWE geben hingegen 0,9 Prozent ab.

In der Schweiz fallen Nestle um 0,4 Prozent: Die Aktien sind von Morgan Stanley auf "Underweight" von "Equalweight" abgestuft worden, heißt es im Handel. Wie erwartet sorgt dies für weitere Umschichtungen in den Konkurrenten Unilever, dessen Aktien um 0,3 Prozent steigen.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.846,36 +0,0% 2,37 +7,2% Stoxx-50 4.433,11 +0,2% 8,39 +8,3% DAX 18.657,06 -0,2% -42,34 +11,4% MDAX 25.447,08 -0,4% -103,58 -6,2% TecDAX 3.298,93 -0,4% -14,64 -1,2% SDAX 13.506,10 -0,3% -34,33 -3,3% FTSE 8.270,54 -0,0% -2,55 +7,0% CAC 7.469,68 +0,1% 4,43 -1,0% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,15 -0,00 -0,42 US-Zehnjahresrendite 3,65 -0,01 -0,23 DEVISEN zuletzt +/- % Mo., 8:32 Fr., 17 28 Uhr % YTD EUR/USD 1,1123 +0,4% 1,1104 1,1090 +0,7% EUR/JPY 155,78 -0,1% 155,60 155,67 +0,1% EUR/CHF 0,9394 -0,0% 0,9395 0,9400 +1,2% EUR/GBP 0,8427 -0,2% 0,8438 0,8435 -2,9% USD/JPY 140,06 -0,5% 140,12 140,40 -0,6% GBP/USD 1,3199 +0,6% 1,3159 1,3147 +3,7% USD/CNH (Offshore) 7,0922 -0,1% 7,0971 7,0962 -0,4% Bitcoin BTC/USD 58.679,95 -1,6% 58.694,00 59.017,55 +34,8% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,01 68,65 +0,5% +0,36 -2,8% Brent/ICE 71,97 71,61 +0,5% +0,36 -4,5% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 34,22 35,75 -4,3% -1,53 +7,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.578,20 2.577,99 +0,0% +0,22 +25,0% Silber (Spot) 30,91 30,71 +0,7% +0,20 +30,0% Platin (Spot) 993,79 998,87 -0,5% -5,08 +0,2% Kupfer-Future 0,00 4,18 0% 0 +5,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

