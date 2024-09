Nach einem Höhenflug sieht es bei der Aktie von Volkswagen nicht gerade aus. Trotzdem ist das Analysehaus Jefferies bei dem Titel aus einem bestimmten Grund positiv gestimmt - und erwartet einen ordentlichen Kurssprung. Ist etwas an der Prognose dran? Der Transformationsprozess der Automobilbranche belastet in Deutschland nicht nur den Autobauer VW, die Wolfsburger mussten aber in den letzten Wochen aber besonders hart einstecken und sind momentan ...

Den vollständigen Artikel lesen ...