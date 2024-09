WESTWOOD, Massachusetts, Sept. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corza Medical ("Corza" oder das "Unternehmen") freut sich, die Ernennung von Jason Abair zum neuen Vice President, Legal und Chief Compliance Officer bekanntzugeben. Mit mehr als 20 Jahren juristischer Erfahrung in den Bereichen Medizinprodukte und Pharmazeutika bringt Herr Abair eine Fülle von Fachkenntnissen zu Corza Medical mit.



Herr Abair kommt von Highridge Medical, LLC, einer Ausgründung von Zimmer Biomet und ZimVie, zu Corza Medical, wo er als Division General Counsel tätig war. Vor seiner Tätigkeit bei Highridge Medical war Herr Abair als Associate General Counsel bei Terumo Blood and Cell Technologies, Inc. und als Associate Vice President of Technology Transfer an der University of Texas Medical Branch tätig und arbeitete als Anwalt bei der Anwaltskanzlei Weil, Gotshal & Manges LLP. Herr Abair hat einen Bachelor of Science in Biologie und Geologie von der Duke University und einen Doktor der Rechtswissenschaften von der University of Colorado School of Law.

Tom Testa, CEO von Corza Medical, erklärte: "Wir freuen uns sehr, Herrn Abair in unserem Team willkommen zu heißen. Sein juristischer Scharfsinn und seine Erfahrung in der Medizinproduktebranche werden von unschätzbarem Wert sein, wenn wir unsere Mission weiter vorantreiben und Innovationen vorantreiben. Die Führungsqualitäten und das Fachwissen von Herrn Abair werden entscheidend sein, um die Komplexität unseres Geschäfts zu bewältigen und sicherzustellen, dass wir an der Spitze der Branche bleiben."

Die Ernennung von Herrn Abair fällt in eine Zeit des Wachstums und der strategischen Expansion für Corza Medical. Seine Aufgabe wird es sein, die rechtlichen Angelegenheiten des Unternehmens zu überwachen, einschließlich Compliance, Risikomanagement und Corporate Governance, sowie die weitere Entwicklung und den Erfolg des Unternehmens zu unterstützen.

"Ich freue mich, bei Corza Medical einzusteigen und zum anhaltenden Wachstum und Erfolg des Unternehmens beizutragen", so Herr Abair. "Ich freue mich darauf, mit dem talentierten Team hier zusammenzuarbeiten und unsere Mission zu unterstützen, bahnbrechende Lösungen im Bereich der medizinischen Produkte und Technologien zu liefern."

Für weitere Informationen über Corza Medical und das Führungsteam des Unternehmens besuchen Sie bitte https://corza.com/leadership/oder kontaktieren Sie media@corza.com.

Über Corza Medical

Corza Medical ist ein weltweit führender Hersteller von innovativen chirurgischen Technologien. Mit einem globalen Team von über 3.000 Mitarbeitern, die Kliniker, Vertriebspartner und Medizintechnikunternehmen auf der ganzen Welt unterstützen, bietet Corza medizinischen Fachkräften eine Plattform für chirurgische Technologien mit vielen branchenführenden Marken, darunter Widerhaken-Fäden der Marke Quill®, chirurgische Fäden der Marken Sharpoint® Plus und Look, wiederverwendbare Ophthalmologieinstrumente der Marke Katena® und Einweg-Ophthalmologieinstrumente der Marke Blink, Geräte für Hornhauttransplantation der Marke Barron, Ophthalmologiepflaster der Marke Sharpoint® sowie das TachoSil® Fibrin-Versiegelungspflaster. Weitere Informationen finden Sie unter www.corza.com.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/290b24f9-7b61-47ae-bc57-c9a5a6e5a331