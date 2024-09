Leipzig (ots) -Bei den Europa- und Landtagwahlen in Sachsen und Thüringen fiel auf: Viele der 16- bis 24-Jährigen wählen völlig anders als bei den Wahlen zuvor - die Grünen sind out, AfD und CDU sind in. Auch kleine Parteien bekommen die Stimme von Erstwählenden. "Migration, TikTok, Geld, Sicherheit - Warum wählt die Generation Z die AfD?" fragt eine neue Folge der MDR-Reihe "exactly" - zu sehen ab heute, 16. September 2024, 17.00 Uhr auf dem Youbube-Kanal "MDR Investigativ" (https://www.youtube.com/channel/UCZOM0CqaJ5njZB_O-RyQSsw) sowie am 18. September, um 20.45 Uhr, im MDR-Fernsehen.Warum ist das so? Ist das generelle Frustration oder schon ein Rechtsruck? Und wie sprechen junge Wähler untereinander darüber?Im Film erzählen junge Frauen und Männer von ihren Alterssorgen und davon, was sie über Politik in Deutschland denken. Viele leben mit einem Gefühl der Unsicherheit. Mehr Sicherheit statt Freiheit - ist das die Lösung? Auch bei der Generation Z ist das Thema Migration ganz oben auf der Agenda.Über mehrere Wochen haben Tobias Sylvan und Oliver Matthes Jugendliche begleitet. In vielen Gesprächen wird deutlich, dass sich die Generation Z nach Stabilität in unserer Gesellschaft sehnt.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Tel.: (0341) 3 00 64 55,E-Mail: presse@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5865509