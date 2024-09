Die Intel-Aktie notiert im vorbörslichen US-Handel an der Spitze des Dow Jones leicht im Plus. Grund dafür ist, dass das Unternehmen sich offiziell für staatliche Aufträge in Höhe von bis zu 3,5 Milliarden Dollar, um Halbleiter für das Pentagon herzustellen, qualifiziert hat. Könnte damit Licht am Ende des Tunnels in Sicht sein?

