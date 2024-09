Die TUI-Aktie ist am Freitag mit der wichtigen 6-Euro-Marke auf Tuchfühlung gegangen - letztlich fehlten auf Schlusskurs-Basis sechs Cent. Derweil will der weltweit größte Reiseveranstalter nicht nur in der Hotelsparte wachsen, sondern gleichzeitig auch neue Quellmärkte erschließen. Konkret haben die Hannoveraner den lateinamerikanischen Markt im Blick. Urlaub in Brasilien hat der Reise-Gigant schon lange im Angebot. Jetzt geht es in die entgegengesetzte Richtung und TUI startet in Lateinamerika ...

