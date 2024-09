Walldorf (ots) -Der Immobilienmarkt verspricht nach wie vor lukrative Möglichkeiten - und noch bessere, wenn man weiß, worauf es zu achten gilt. Um das volle Potenzial aus ihren Immobilieninvestitionen herauszuholen, unterstützt Katharina Heid als zertifizierte Sachverständige für Immobilienbewertungen und Geschäftsführerin der Heid Immobilien GmbH sowohl Privatkunden als auch Unternehmen. Welche Vorteile dabei auch Leverage und Nachhaltigkeit bieten, erfahren Sie im Folgenden.Steigende Zinsen und volatile Aktienmärkte veranlassen immer mehr Menschen dazu, ihr Kapital in Immobilien zu investieren. Hier winken weiterhin attraktive Renditen bei vergleichsweise geringem Risiko. Immobilieninvestitionen sind daher eine bewährte Strategie, um langfristig Vermögen aufzubauen. Besonders attraktiv wird diese Anlageform durch die Möglichkeit, den sogenannten Leverage-Effekt zu nutzen, der die Eigenkapitalrendite erheblich steigern kann. Der Leverage-Effekt beschreibt in der Finanzwelt die Hebelwirkung, die Fremdkapital auf die Rentabilität des Eigenkapitals haben kann. Vereinfacht gesagt: Durch die Aufnahme und Investition von zusätzlichem Fremdkapital können Anleger ihre Eigenkapitalrendite steigern. Dadurch steigt das Potenzial für höhere Gewinne - allerdings erhöht sich auch das Risiko, sich stärker zu verschulden. "Es klingt paradox, doch eine zunehmende Verschuldung kann tatsächlich die Rentabilität einer Immobilieninvestition steigern", berichtet Katharina Heid von der Heid Immobilien GmbH. "Entscheidend ist, dass die Kosten des Fremdkapitals unterhalb der Gesamtkapitalrendite bleiben, weil andernfalls die Eigenkapitalrendite sinken und der Effekt verpuffen würde.""Im Vergleich zu Aktien bieten Immobilien mit einem Leverage von eins zu zehn entscheidende Vorteile", fährt die Expertin fort. "Das gilt insbesondere dann, wenn Investitionen in nachhaltige Lagen getätigt werden." Katharina Heid ist qualifizierte Sachverständige für die Bewertung von bebauten und unbebauten Immobilien. Gemeinsam mit André Heid, der ebenfalls zertifizierter Sachverständiger mit langjähriger Erfahrung in der Immobilienbranche ist, hat sie das Unternehmen Heid Immobilienbewertung aufgebaut, das Immobiliengutachten für eine breite Palette von Kunden, darunter Privatkunden, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen, Gerichte und Steuerberater, erstellt. Mit etwa 5.000 Gutachten pro Jahr ist die Heid Immobilien GmbH Marktführer in der Immobilienbranche. Gemeinsam bieten Katharina Heid und André Heid ihren Kunden nicht nur finanzielle Vorteile, sondern auch rechtliche Sicherheit. Zudem stehen sie Anlegern mit fundierter Beratung und umfassender Expertise zur Seite, um die besten Investitionsmöglichkeiten auszuwählen und nachhaltige Werte zu schaffen.Der Vorteil von Leverage bei Immobilieninvestitionen"Leverage oder Fremdfinanzierung ermöglicht es Investoren, einen größeren Anteil an Immobilienwerten zu erwerben, als sie es nur mit ihrem Eigenkapital könnten", erklärt Katharina Heid. "Bei einem Leverage-Verhältnis von eins zu zehn wird lediglich ein Zehntel des Immobilienwertes durch Eigenkapital finanziert, während der Rest durch Fremdkapital gedeckt wird. Das führt zu einer erheblichen Steigerung der Eigenkapitalrendite."Wie der Leverage-Effekt funktioniert, verdeutlicht folgendes Beispiel: Angenommen, ein Investor investiert eine Million Euro in eine Immobilie, von denen er nur 100.000 Euro aus eigenem Kapital aufbringt, während die restlichen 900.000 Euro durch Fremdkapital finanziert werden. Bei einer jährlichen Rendite von fünf Prozent auf den gesamten Investitionsbetrag von einer Million Euro würde der Anleger eine Rendite von 50.000 Euro erzielen. Bei einem Leverage von eins zu zehn ergibt sich daraus eine beeindruckende Eigenkapitalrendite von 50 Prozent. Im Vergleich dazu erlauben Aktieninvestitionen zwar ebenfalls attraktive Renditen, jedoch ohne die Möglichkeit, sich den Leverage-Effekt zunutze zu machen. Hinzu kommt, dass Aktienmärkte volatil und anfälliger für kurzfristige Marktschwankungen sind. Immobilien hingegen bieten sehr stabile und vorhersehbare Cashflows sowie das Potenzial für langfristige Wertsteigerungen, was sie zu einer bevorzugten Wahl für Investoren macht, die Wert auf größtmögliche Sicherheit und beständiges Wachstum legen.Erfolgreiche nachhaltige Immobilieninvestitionen in strategischen LagenBesonders sinnvoll sind Investitionen in nachhaltige Lagen, die nicht nur ökologisch, sondern auch wirtschaftlich von Vorteil sind. Denn nachhaltige Immobilien in gut angebundenen und besonders wachstumsstarken Regionen verzeichnen im Allgemeinen eine höhere Wertstabilität und stärkere Nachfrage. Dabei spielen Faktoren wie Energieeffizienz, umweltfreundliche Bauweisen und Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel eine entscheidende Rolle. Ein Beispiel für eine erfolgreiche nachhaltige Immobilieninvestition ist die Stadt Freiburg im Breisgau, die für ihre nachhaltige Stadtplanung und energieeffizienten Gebäude bekannt ist. Investitionen in dieser Region profitieren von einer hohen Nachfrage und kontinuierlichen Wertsteigerungen. Ähnliches gilt für die HafenCity in Hamburg, ein großangelegtes Entwicklungsprojekt, das Wohnen, Arbeiten und Freizeit in einem nachhaltigen Umfeld vereint. Auch hier sind die Immobilienwerte in den letzten Jahren stetig gestiegen."In jedem Fall ist ein diversifiziertes Portfolio essenziell, um Risiken weitestgehend zu minimieren und langfristige Erträge zu maximieren", betont Katharina Heid. "Neben Immobilien sollten daher auch andere Anlageklassen wie Aktien, Anleihen und Fonds berücksichtigt werden. Immobilien haben jedoch den Vorteil, als physische Vermögenswerte resistenter gegenüber Marktschwankungen zu sein und gleichzeitig kontinuierliche Mieteinnahmen zu generieren."FazitEs bleibt festzuhalten, dass Immobilien eine tragende Säule in jedem diversifizierten Portfolio sind und bleiben. Besonders Immobilieninvestitionen mit einem hohen Leverage bieten eine hervorragende Möglichkeit, die Eigenkapitalrendite zu steigern und somit langfristig Vermögen aufzubauen. Die Kombination aus nachhaltigen Lagen und strategischer Diversifikation macht Immobilien zu einer attraktiven und sicheren Anlageform, die sowohl Stabilität als auch Wachstumspotenzial bietet. Indem Investoren sorgfältig Objekte in zukunftsorientierten Lagen auswählen, sind sie bestens aufgestellt, um ihr Vermögen profitabel und nachhaltig zu sichern und zu vermehren.Sie suchen nach einer professionellen Immobilienbewertung? 