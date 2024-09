NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ryanair von 20,00 auf 19,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Ruairi Cullinane kappte am Montag erneut seine Preisprognosen für den Billigflieger, nachdem der Chef der Iren in der Vorwoche Signale für das zweite Geschäftsquartal gesendet hatte. Darüber hinaus berücksichtigte Cullinane aber auch geringere Treibstoffkosten./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2024 / 05:14 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2024 / 05:14 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IE00BYTBXV33

© 2024 dpa-AFX-Analyser