New York - Vor dem US-Zinsentscheid lassen die zuletzt starken New Yorker Börsen eine klare Richtung vermissen. Direkt zum Handelsauftakt am Montag kletterte der Leitindex Dow Jones Industrial auf ein Rekordhoch. Zuletzt verzeichnete er noch ein Plus von 0,31 Prozent auf 41.523,89 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es indes um 0,24 Prozent auf 5612,38 Punkte bergab. Der in der Vorwoche besonders starke, technologielastige Auswahlindex Nasdaq ...

Den vollständigen Artikel lesen ...