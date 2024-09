Zürich - Am Devisenmarkt ist zu Wochenbeginn vorerst Ruhe eingekehrt. Der Blick der Investoren richte sich bereits auf den Mittwochabend, an dem die Notenbank Fed die Zinswende in den USA einläuten wird. Bis am späten Nachmittag tritt das Euro/Franken-Paar bei 0,9398 Franken mehr oder weniger auf der Stelle. Der US-Dollar steht bei 0,8445 Franken nachdem er im frühen Geschäft noch zu etwas höheren Kursen gehandelt wurde. Der Euro kostet 1,1128 Dollar ...

