Berlin - Der Sozialverband Deutschland (SoVD) hat die Pläne der Bundesregierung begrüßt, die Sozialabgaben für Gutverdiener im kommenden Jahr deutlich steigen zu lassen. "Die jährliche Anpassung der Beitragsbemessungsgrenzen ist ein notwendiger Schritt zur Stabilisierung der beitragsfinanzierten Sozialversicherungen", sagte die SoVD-Vorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Dienstagausgaben).



"Denn höhere Beitragsbemessungsgrenzen bedeuten, dass höhere Einkommen stärker an der Finanzierung beteiligt werden, um die Lasten gerechter zu verteilen und untere und mittlere Einkommen zu entlasten", so Engelmeier.



Hintergrund ist ein neuer Verordnungsentwurf des Bundesarbeitsministeriums, der am Wochenende bekannt wurde. Er sieht vor, die Beitragsbemessungsgrenzen für die Sozialabgaben im kommenden Jahr vergleichsweise stark anzuheben. Vor allem die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze in der Krankenversicherung bedeute eine "Stärkung der solidarischen Umlagefinanzierung", sagte SoVD-Chefin Engelmeier der NOZ weiter. "Wir fordern seit langem, diese Grenze mindestens auf das Niveau der Rentenversicherung anzuheben."

© 2024 dts Nachrichtenagentur