In dem Handel mit frischem Obst und Gemüse beliefen sich die spanischen Exporte nach China in dem ersten Halbjahr dieses Jahres auf 5,9 Millionen EUR und die Importe auf 6,6 Millionen EUR, so informiert der spanische Verband FEPEX. Bildquelle: Unsplash Die spanischen Obst- und Gemüseexporte nach China beliefen sich von Januar bis Juni 2024 auf 3.661 Tonnen, 1 % weniger als in dem...

Den vollständigen Artikel lesen ...