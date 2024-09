DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Tokio mit kräftigen Abgaben

HONGKONG (Dow Jones)--Mit keiner einheitlichen Tendenz zeigen sich die ostasiatischen Aktienmärkte im Handel am Dienstag. Es herrscht weiterhin Zurückhaltung vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. In Tokio geht es dagegen nach der Feiertagspause am Montag kräftig abwärts, belastet vor allem vom anhaltend starken Yen. Teilnehmer richten ihre Blicke aber auch auf die im Wochenverlauf anstehende Zinsentscheidung der Bank of Japan (BoJ). Dagegen ruht der Handel in Südkorea und auf dem chinesischen Festland wegen nationaler Feiertage. Hongkong legt zur Wochenmitte eine eintägige Feiertagspause ein.

Im Fokus steht vor allem die weithin erwartete erste Zinssenkung in den USA seit 2020. Die offene Frage ist allerdings, ob die Fed die Zinsen um 50 Basispunkte oder um 25 Basispunkte senken wird. Laut CME Fedwatch rechnen Händler aktuell mit einer Wahrscheinlichkeit von 68 Prozent mit einer Senkung um 50 Basispunkte und einer 32-prozentigen Wahrscheinlichkeit für eine Senkung um 25 Basispunkte.

Für den Nikkei-225 geht es um 2,0 Prozent nach unten - belastet vom weiter starken Yen. Dieser hatte am Montag den höchsten Stand seit über einem Jahr markiert. Allerdings kann sich der US-Dollar leicht von den Verlusten am Vortag erholen. Vor allem exportorientierte Sektoren werden durch den anhaltend starken Yen unter Druck gesetzt. Aber auch die Technologiewerte zeigen sich mit Verlusten, womit die schwachen Vorgaben der Nasdaq nachvollzogen werden.

Die japanische Währung erhält Auftrieb durch die Erwartung, dass die BoJ bei ihrer Sitzung in dieser Woche einen hawkishen Ton anschlagen wird, obwohl die Zentralbank die Zinsen voraussichtlich unverändert lassen wird. Mehrere BoJ-Mitglieder signalisierten jedoch zuletzt, dass die Zinsen in den kommenden Monaten steigen werden, insbesondere angesichts einer höheren Inflation. Die zunehmende Erwartung einer Zinssenkung um 50 Basispunkte durch die US-Notenbank lastet aber auch weiterhin auf dem US-Dollar.

Dagegen legt der Hang-Seng-Index um 1,5 Prozent zu und baut damit die Vortagesgewinne weiter aus. Schwächer als erwartet ausgefallene chinesische Wirtschaftsdaten für August vom Wochenende dürften wahrscheinlich zu weiteren Konjunkturmaßnahmen Pekings führen, so Marktteilnehmer. Der Anstieg der Industrieproduktion blieb hinter den Erwartungen zurück. Auch die Einzelhandelsumsätze, ein wichtiger Indikator für den Inlandskonsum, erhöhten sich weniger stark als erwartet. Im Immobiliensektor verlangsamte sich der Rückgang zwar etwas, dennoch sanken die Verkäufe neuer Häuser in den ersten acht Monaten und die Neubaubeginne gingen ebenso weiter zurück.

In Sydney verbessert sich der S&P/ASX 200 um weitere 0,3 Prozent und ist damit auf dem Weg zu einem erneuten Rekordschlussstand.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.146,90 +0,3% +7,3% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 35.851,51 -2,0% +9,3% 08:00 Kospi (Seoul) FEIERTAG Schanghai-Comp. FEIERTAG Hang-Seng (Hongk.) 17.674,79 +1,5% +1,8% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.592,30 +0,6% +9,9% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.661,13 +0,5% +13,6% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:46 % YTD EUR/USD 1,1124 -0,1% 1,1132 1,1108 +0,7% EUR/JPY 156,40 -0,1% 156,54 155,41 +0,5% EUR/GBP 0,8426 +0,0% 0,8421 0,8438 -2,9% GBP/USD 1,3203 -0,1% 1,3218 1,3163 +3,7% USD/JPY 140,60 -0,0% 140,63 139,89 -0,2% USD/KRW 1.329,86 -0,0% 1.329,86 1.318,31 +2,5% USD/CNY 7,0983 -0,0% 7,0983 7,0925 -0,0% USD/CNH 7,0963 -0,0% 7,0968 7,0939 +2,0% USD/HKD 7,7911 -0,0% 7,7932 7,7949 -0,2% AUD/USD 0,6747 -0,0% 0,6750 0,6725 -0,9% NZD/USD 0,6190 -0,2% 0,6200 0,6177 -2,1% Bitcoin BTC/USD 58.072,75 +0,1% 57.994,10 58.686,00 +33,4% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,56 70,09 +0,7% +0,47 -0,6% Brent/ICE 73,09 72,75 +0,5% +0,34 -3,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.577,26 2.582,61 -0,2% -5,36 +25,0% Silber (Spot) 30,81 30,73 +0,2% +0,08 +29,6% Platin (Spot) 988,91 985,50 +0,3% +3,41 -0,3% Kupfer-Future 4,25 4,23 +0,5% +0,02 +7,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 17, 2024 00:12 ET (04:12 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.