Dübendorf/St. Gallen/Thun - Empa-Forscher Mirko Kovac ist seit 1. September Professor für «Sustainability Robotics» an der «School of Architecture, Civil and Environmental Engineering» der EPFL. Die Professur und das zugehörige Labor, die von der EPFL und der Empa gemeinsam getragen werden, vereint die Expertise der Empa im Bereich Materialien, Engineering und Flugarena - unter anderem der gerade im Bau befindliche «DroneHub» im NEST - und der EPFL ...

Den vollständigen Artikel lesen ...