(shareribs.com) London 17.09.2024 - Die Ölpreise bewegen sich am Dienstag leicht nach oben, gestützt von Spekulationen über die Entwicklung der US-Rohöllagerbestände. Zudem erwarten die Anleger eine Zinssenkung um 50 Basispunkte. Am morgigen Mittwoch steht in den USA die erste Zinssenkung seit drei Jahren an. Mittlerweile gilt eine Senkung um 50 Basispunkte als wahrscheinlich, was die Stimmung hebt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...