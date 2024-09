Hannover (ots) -Technologie-Highlight Mercedes-Benz eActros 600 feiert Serienstart im NovemberMANUSKRIPT MIT O-TÖNENAnmoderation:"People and Goods on the move" - unter diesem Motto hat heute (Dienstag, 17.09.) die 69. IAA TRANSPORTATION in Hannover begonnen. Auch in diesem Jahr ist die bedeutendste Leitmesse für Transport und Logistik das ideale Schaufenster für die Branche, ihre Innovationskraft in Sachen klimaneutraler Mobilität unter Beweis zu stellen. Allen voran: Daimler Truck. Insgesamt zehn batterieelektrische Serienfahrzeuge hat das Unternehmen derzeit bereits im Portfolio - Nummer elf rollt Ende dieses Jahres vom Band: der Mercedes-Benz eActros 600. Der batterieelektrische Fernverkehrs-Lkw ist zweifelsohne der Star in den Messehallen 19 und 20. Mit einer Reichweite von 500 Kilometern ohne Zwischenladen ist er eine starke Alternative zu einem Diesel-Lkw, sagt Karin Rådström, CEO Mercedes-Benz Trucks:O-Ton Karin RådströmWir sind mit einem klaren Ziel nach Hannover gekommen: zu zeigen, dass wir von Mercedes-Benz Trucks es mit dem emissionsfreien Transport ernst meinen! Vor diesem Hintergrund ist der eActros 600 eine starke Alternative zu einem Diesel-Lkw und kann ohne Zweifel als Meilenstein für die Transformation des Straßengüterverkehrs hin zur CO2-Neutralität bezeichnet werden. Er setzt für unsere Kunden in Sachen Profitabilität neue Maßstäbe. Ich bin davon überzeugt, dass dieser Lkw den neuen Standard im Schwerlastverkehr definieren wird. Es ist aber auch unerlässlich, dass Politik, Energiebranche und Industrie gemeinsam den Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur voranbringen. (0:58)Das neue Elektro-Flaggschiff mit dem Stern zeigt eindrucksvoll, mit welcher Geschwindigkeit Daimler Truck dem Ziel CO2-neutralen Transport näherkommt: Noch vor zwei Jahren war das Fahrzeug als Konzept-Prototyp in Hannover zu sehen, jetzt - Ende November - feiert der Hersteller den Start der Serienproduktion des eActros 600 in Wörth am Rhein. Daimler Truck zeigt in Hannover aber noch jede Menge weiterer Highlights. Nicht minder spannend und faszinierend ist der Mercedes-Benz GenH2 Truck. Der brennstoffzellenbetriebene Lkw schaffte bei einer Rekorderprobungsfahrt letztes Jahr über 1.000 Kilometer mit nur einer Tankfüllung und ist bereits auf dem Weg zur Serienreife. Mit den beiden Fahrzeugen verfolgt Daimler Truck konsequent die Doppel-Strategie, CO2-neutrale Antriebe, basierend auf Batterie und Wasserstoff, auf die Straße zu bringen. Warum? Das erläutert Dr. Andreas Gorbach, Mitglied des Vorstands der Daimler Truck AG, Leiter Truck Technology:O-Ton Dr. Andreas GorbachAus einer Vielzahl von Gründen würde ich zwei nennen. Das eine ist, wir bieten mit unseren LKW so viele unterschiedliche Transportlösungen an, dass nun manche eben besser mit Batterie und manche besser mit Wasserstoff dekarbonisierbar sind. Und das zweite ist der Ausbau der Infrastruktur. Denn die wird zum Flaschenhals der Dekarbonisierung. Der Ausbau ist sowohl schneller als auch weniger kapitalintensiv, wenn wir Batterie und Wasserstoff für die Dekarbonisierung benutzen. (0:28)Aber nicht nur bei schweren Lkw verfolgt Daimler Truck die Ambition, den nachhaltigen Transport anzuführen. Auch im Bus-Segment setzt das Unternehmen Maßstäbe, wenn es um lokal CO2-neutralen Personentransport geht. So feiert mit dem batterie-elektrischen Stadtbus Mercedes-Benz eCitaro K das inzwischen fünfte elektrifizierte Stadtbusmodell Weltpremiere im Rahmen der IAA. Ein deutliches Zeichen, dass Nachhaltigkeit für Daimler Buses weit mehr als nur ein Lippenbekenntnis ist, sagt Till Oberwörder, CEO Daimler Buses:O-Ton Till OberwörderWir wollen natürlich die Transformation weiter vorantreiben, so wie wir es immer formuliert haben. 2018 haben wir begonnen mit dem E-Citaro, der jetzt eben mit seinem E-Citaro-K den jüngsten Spross bekommt. Und wir wollen bis Mitte der Dekade den nächsten Schritt getan haben mit dem Überlandsegment, und dieses dann zum Ende der Dekade eben auch auf der Reisebusseite in die E-Coach-Welt überführen. Und duale Strategie gilt für uns gleichermaßen. Wichtig ist, dass man sich die Segmente anschaut und mit welcher Technologie die Segmente abgedeckt werden. Und beim Stadtbus sind wir vom Grundsatz her ganz sicher in der Batterietechnologie. Die Ausnahme ist, dass wir über unser Brennstoffzellen-Fahrzeug, den eCitaro fuel cell, tatsächlich noch mal in ganz besondere Reichweiten kommen, sofern die Kunden das wollen. Insofern ist das schon der Indikator dafür, dass wir dieser dualen Strategie tatsächlich auch Folge leisten. (0:49)Abmoderation:Daimler Truck auf der IAA TRANSPORTATION in Hannover. Noch bis zum 22. September demonstriert das Unternehmen, wie es den nachhaltigen Transport anführen will und zeigt dazu in der niedersächsischen Landeshauptstadt ein breites Portfolio an lokal CO2-neutralen Fahrzeugen.Pressekontakt:Ansprechpartner:Daimler Truck AG, Jörg Howe, +49 160 8698000Daimler Truck AG, Peter Smodej, +49 176 30936446all4radio, Hannes Brühl, 0711 3277759 0Original-Content von: Daimler Truck AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141448/5865882