Zürich - Am Devisenmarkt haben sich die Bewegungen in der Nacht in engen Grenzen gehalten. Zum Franken hat sich der US-Dollar erneut leicht abgeschwächt und wird zurzeit bei 0,8442 Franken gehandelt. Auch zum Euro gab der Greenback minimal nach (EUR/USD: 1,1126). Das Duo EUR/CHF notiert derweil bei 0,9392. Der Dollar schwächelt seit Ende letzter Woche wieder stärker. Der Grund sind veränderte Erwartungen an die US-Notenbank Fed. Am Markt wird nun ...

