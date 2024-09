EQS-News: ELARIS AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

ELARIS AG weist im 1. Halbjahr 2024 erstmals ein positives operatives Ergebnis auf und wächst dynamisch



17.09.2024 / 09:14 CET/CEST

ELARIS AG weist im 1. Halbjahr 2024 erstmals ein positives operatives Ergebnis auf und wächst dynamisch Umsatz bereits zum Halbjahr mit 15,1 Mio. Euro rd. 56 Prozent über dem Gesamtjahr 2023

EBITDA dreht auf +0,4 Mio. Euro (Gj. 2023: -2,3 Mio. Euro)

EBIT verbessert sich auf +0,3 Mio. Euro (Gj. 2023: -2,5 Mio. Euro)

Starkes Jahresendgeschäft und starkes weiteres Wachstum im Gesamtjahr erwartet Bad Dürkheim, 17. September 2024 - Die ELARIS AG ("ELARIS", ISIN DE000A37FT17) hat ihren sehr dynamischen Wachstumskurs weiter fortgesetzt und bereits im 1. Halbjahr 2024 den Umsatz des gesamten Vorjahres ganz deutlich übertroffen. Dabei hat ELARIS erstmals in der noch jungen Unternehmensgeschichte operativ schwarze Zahlen geschrieben. Mit 15,1 Mio. Euro lagen die Erlöse nach HGB-Rechnungslegung im Halbjahr um rd. 56 Prozent über dem Gesamtjahr 2023 mit 9,7 Mio. Euro. Treiber der Entwicklung war eine deutliche Zunahme der Fahrzeugverkäufe vornehmlich im europäischen Ausland. Aufgrund unterproportional steigender Aufwendungen, Skaleneffekten durch die ELARIS-Plattform und der stark steigenden Umsätze konnte im 1. Halbjahr 2024 ein positives EBITDA von 0,4 Mio. Euro erreicht werden, nach -2,3 Mio. Euro im Gesamtjahr 2023. Auch erzielte ELARIS in der ersten Jahreshälfte erstmal ein positives EBIT in Höhe von 0,3 Mio. Euro (Gj. 2023: -2,5 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote um 30. Juni 2024 verbesserte sich deutlich auf 35 Prozent nach 15 Prozent zum Jahresultimo 2023. ELARIS erwartet - trotz des aktuell herausfordernden Umfelds für Elektrofahrzeuge - eine Fortsetzung der dynamischen Entwicklung auch im Gesamtjahr und geht von einer weiteren deutlichen Umsatzsteigerung aus. Vor allem das Jahresendgeschäft im 4. Quartal wird nach jetzigem Stand durch deutliche Umsatzimpulse geprägt sein. In den vergangenen Monaten hat ELARIS zudem weitere strategische Meilensteine bei der Internationalisierung des Geschäfts, bei der Weiterentwicklung der eigenen Software-Plattform und bei der Optimierung von Geschäftsprozessen erreicht. Mit einer soliden Eigenkapitalquote und einem wachstumsstarken Geschäftsmodell sieht ELARIS sich bestens für eine erfolgreiche Zukunft als Enabler einer bedarfsgerechten und bezahlbaren Elektromobilität aufgestellt. Lars Stevenson, CEO und Gründer von ELARIS: "Das 1. Halbjahr war geprägt von wichtigen operativen Weichenstellungen und dem Ausbau unseres Geschäfts. Dass wir in diesem Zuge auch schon unseren Umsatz dynamisch steigern konnten, macht mich stolz. Dennoch bin ich noch nicht zufrieden mit dem Erreichten, denn wir haben uns hohe Ziele gesteckt. Es zeichnet sich ab, dass wir eine weitere Dynamisierung unserer Umsätze im Jahresendgeschäft sehen werden. Entsprechend optimistisch bin ich für das Gesamtjahr und darüber hinaus. Mindestens ebenso wichtig wie der starke Umsatzanstieg ist jedoch, dass wir im 1. Halbjahr verdeutlichen konnten, welches Gewinnpotenzial in unserem Geschäftsmodell steckt. So konnten wir erstmals einen operativen Gewinn aufweisen." Der Halbjahresbericht 2024 steht ab 18. September unter https://www.elaris.eu/investor-info zum Download zur Verfügung. Pressekontakt und Investor Relations edicto GmbH

