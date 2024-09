Edinburgh, Schottland (ots/PRNewswire) -Einzigartige Chip-on-Cell-Technologie mit C-SynQ® verbessert die Leistung, Sicherheit, Skalierbarkeit und Langlebigkeit von Batterien der nächsten Generation und unterstützt die Bestimmungen des BatteriepassesDukosi Ltd, das Technologieunternehmen, das die Leistung, Sicherheit und Nachhaltigkeit von Batteriesystemen revolutioniert, gab bekannt, dass das Dukosi Cell Monitoring System (DKCMS) für sicherheitskritische Batteriesysteme der nächsten Generation serienreif ist. Die DKCMS-Core-Hardware hat umfangreiche Qualifizierungstests gemäß AEC-Q100 durchlaufen und erfüllt die strengen Anforderungen und Lebensdauererwartungen von Batterie betriebenen Elektrofahrzeugen (EV) und stationären Batteriespeichersystemen (BESS). Die einzigartige Chip-on-Cell-Technologie von Dukosi und das proprietäre Kommunikationsprotokoll C-SynQ® verändern die Art und Weise, wie Batterien entwickelt und überwacht werden. Die DKCMS-Zellenüberwachung und der nichtflüchtige eingebettete Speicher ermöglichen eine lebenslange Rückverfolgbarkeit, sodass die Produkte der Kunden für kommende Vorschriften wie dem EU-Batteriepass gerüstet sind. Die neuartige kontaktlose Lösung von Dukosi überwindet die Beschränkungen herkömmlicher drahtgebundener und drahtloser Fernfeldsysteme und befreit von physikalischen Designbeschränkungen, um mehr Sicherheit, Designflexibilität und Skalierbarkeit zu bieten.DKCMS Core ist eine einzigartige kontaktlose Lösung zur Überwachung von Batteriezellen, die aus dem DK8102-AQ-25 Cell Monitor Chip, dem DK8202-AR-25 System Hub Chip, der Dukosi API und C-SynQ® besteht. Ein Zellenmonitor, der direkt auf jeder Zelle montiert ist, ermöglicht die genaue Überwachung wichtiger Betriebsparameter wie Spannung und Temperatur sowie die notwendigen Funktionen für die Zellbalancierung und die Diagnose. Der System Hub verwaltet den bidirektionalen Datentransfer zwischen allen Zellenmonitoren und dem BMS Host unter Verwendung vom proprietärem C-SynQ Protokoll von Dukosi über eine einzige Busantenne. C-SynQ bietet eine hochsichere und extrem robuste und zuverlässige Kommunikation mit vorhersehbaren Latenzzeiten und synchronisiert alle Cell Monitor-Messungen für eine optimale Batteriepack Performance.Silvana Rulet, Analystin für Best-Practices-Forschung, Frost & Sullivan, kommentierte die marktführende Lösung von Dukosi zur Überwachung von Batteriezellen: "Mit seiner Chip-on-Cell-Sensing-Plattform adressiert Dukosi einen Marktbedarf vor deren Wettbewerbern. Die Lösung bietet Einblicke in jede Batteriezelle durch die eingebettete Software, die integrierte Datenverarbeitung und den Speicher. Darüber hinaus ermöglicht diese Technologie eine genaue, kontaktlose und synchrone Kommunikation zwischen den Zellen und dem Hauptbatteriemanagementsystem, sodass Unternehmen den Status, den Zustand und die Leistung jeder Zelle in Echtzeit überwachen können."Der Markt für die Lösung von Dukosi ist beträchtlich und wächst schnell. Bei einem Zellenmonitor von Dukosi pro Zelle in einer typischen Batterie ergibt sich ein Bedarf von 2 Milliarden ICs im Jahr 2025, basierend auf den veröffentlichten EV- und BESS-Verkaufsprognosen, die für das folgende Jahrzehnt ein jährliches Wachstum von 14,8 % vorsehen.[1][2]"Es ist eine äußerst spannende Zeit für Dukosi, da wir die ersten DKCMS-Chips in Produktion geben und damit echte Intelligenz in jede Zelle bringen", sagte Mark Pinto, Geschäftsführer von Dukosi. "Wir haben in all unsere globalen Standorte investiert und unsere Fähigkeiten und Präsenz ausgebaut, um unsere Chancen im wachsenden Markt weltweit besser nutzen zu können. Wir haben mehrere Kunden und Partner, die DKCMS in ihre Batterien und BMS-Designs der nächsten Generation integriert haben, was unsere gemeinsame Philosophie von technologischer Innovation und Erfolg durch Zusammenarbeit unterstreicht."Informationen zu DukosiDukosi entwickelt revolutionäre Technologien, welche die Performance, Sicherheit und Effizienz von Batteriesystemen drastisch verbessern und eine nachhaltigere Wertschöpfungskette für Batterien ermöglichen. Das Unternehmen bietet eine einzigartige Zellüberwachungslösung auf Basis der Chip-on-Cell-Technologie und des Kommunikationsprotokolls C-SynQ® für Elektrofahrzeuge (EV), industrielle Transportmittel und stationäre Energiespeicher. Dukosi hat seinen Hauptsitz in Edinburgh im Vereinigten Königreich und ist weltweit mit Standorten in den USA, Asien und Europa vertreten.Weitere Informationen finden Sie unter www.dukosi.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2503171/4906323/dukosi_Logo.jpg[1] https://about.bnef.com/blog/electric-vehicle-sales-headed-for-record-year-but-growth-slowdown-puts-climate-targets-at-risk-according-to-bloombergnef-report/[2] https://about.bnef.com/blog/global-energy-storage-market-records-biggest-jump-yet/View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/zelluberwachungs-chipsatz-von-dukosi-zur-optimierung-von-batteriesystemen-ist-bereit-fur-die-serienproduktion-302248867.htmlPressekontakt:Destanie Clarke,Leiterin der Marketingabteilung,+44 (0)7493841047,dclarke@dukosi.comOriginal-Content von: DUKOSI LIMITED, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176190/5865950