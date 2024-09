HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Südzucker von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 12,50 auf 9,40 Euro gesenkt. Analyst Oliver Schwarz begründete die Verkaufsempfehlung in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit einer "heftigen Gewinnwarnung" des Zuckerherstellers. Er geht davon aus, dass das Kerngeschäft Zucker im nächsten Geschäftsjahr einen operativen Verlust ausweisen wird. Dies sollte unter dem Strich auch auf Konzernebene zu einem Nettoverlust im Jahr 2025/26 führen./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2024 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



