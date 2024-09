Die SAP-Aktie hat gestern zwar ein neues Allzeithoch erreicht, ist dabei gleichzeitig jedoch auf einen Widerstand getroffen. Rückblick: Nach dem Rücksetzer an die kurzfristige 50-Tage-Linie in der ersten September-Woche kam es bei der SAP-Aktie in der vergangenen Woche (+5,2%) zu einer Aufwärtsreaktion. Dabei stiegen die Notierungen bereits am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...