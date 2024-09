Stuttgart (ots) -Ernst Klett Sprachen veranstaltet einen Kongress für Lehrkräfte für den Bereich Deutsch als Fremd- und Zweitsprache (DaF/DaZ). Er findet am 28. September 2024 unter dem Motto "Viel mehr als Unterrichten!" im Gesellschaftshaus des Palmengartens in Frankfurt am Main statt.Die Veranstaltung richtet sich speziell an Lehrende in der Erwachsenenbildung und bietet ein maßgeschneidertes Programm zu zentralen Themen wie Mehrsprachigkeit, Digitalisierung des Unterrichts und Entwicklung der Schreibfertigkeit. "Wir möchten ein Forum für die Lehrkräfte bieten, sich über aktuelle Tendenzen des Fachgebiets intensiv mit Expertinnen und Experten aus Verbänden, der Wissenschaft und uns auszutauschen. Fachlicher und persönlicher Austausch dieser Art bietet zahlreiche Impulse für den eigenen Unterricht, zumal an den Bereich DaF/DaZ hohe Anforderungen gestellt werden. Die oft sehr heterogenen Zielgruppen vom Alphakurs bis zum berufsbezogenen Unterricht oder zur Hochschulqualifikation sollen die Sprache erlernen und gesellschaftliche Teilhabe erlangen - eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe für Lehrkräfte, die oft genug als Einzelkämpfer unterwegs sind", erklärt Dr. Dagmar Steinweg, Vertriebsleiterin Erwachsenenbildung beim Ernst Klett Sprachen Verlag.Prof. Dr. Zeynep Kalkavan-Aydin eröffnet den Kongress mit ihrem Impulsvortrag "Mehrsprachigkeit als Ressource: Einblicke in die mehrsprachige Unterrichtskommunikation". Der Vortrag beleuchtet die Chancen und Herausforderungen von Mehrsprachigkeit im Bildungswesen und bietet praktische Ansätze für die Unterrichtsgestaltung.In einer Podiumsdiskussion zum Thema "Zwischen Mehrsprachigkeit und KI - wo bleibt das 'Eigentliche' beim Lernen und Lehren?" diskutieren führende Expertinnen und Experten über die Herausforderungen für den DaF-Unterricht und darüber, den technologischen Fortschritt im Sprachunterricht sinnvoll zu implementieren.Chancen zum gegenseitigen Austausch mit anderen Unterrichtenden oder Verlagsmitarbeitenden sind erwünscht und im Programm vorgesehen. So widmen sich die zahlreichen praxisorientierten Workshops Aspekten, die für die alltägliche Unterrichtsgestaltung von DaF/DaZ-Lehrenden in der Sprachvermittlung zentral sind. In der Erwachsenenbildung ist es wichtig, die Ziele und Bedürfnisse der Lernenden genau zu kennen. Denn das Erlernen der deutschen Sprache ist für die Kursteilnehmenden oft die Grundlage für Teilhabe und Integration oder für den Einstieg in Studium oder Beruf.Zum Kongressausklang liest Olga Grjasnowa, Autorin und Professorin am Institut für Sprachkunst der Universität für angewandte Kunst Wien, aus ihrem Werk "Die Macht der Mehrsprachigkeit". Ihre Lesung untermalt die vielfältigen Facetten und den hohen Wert von Mehrsprachigkeit auf eindrucksvolle Weise.Mit seiner langjährigen DaF/DaZ-Expertise widmet Ernst Klett Sprachen diesen Tag den Lehrenden, um sie bei ihrer wichtigen Aufgabe der Sprachvermittlung bestmöglich zu unterstützen. Damit unterstreicht der Verlag die Bedeutung des kontinuierlichen Austauschs und der Weiterbildung für Lehrende in der Erwachsenenbildung. "Solche Kongresse sind essenziell, um aktuelle methodisch-didaktische und technologische Entwicklungen in ihrer Bedeutung für den DaF-Unterricht zu reflektieren und die Lehrenden für ihren Unterrichtsalltag und die Arbeit mit den Lernenden zu stärken", betont Steinweg.Weitere Informationen zum Programm finden Sie auf der Website des Verlags (https://www.klett-sprachen.de/daf-daz-kongress-2024/c-4700).Pressekontakt:Ernst Klett Sprachen GmbHAdriana AkinPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitRotebühlstraße 7770178 StuttgartTelefon: +49 711 6672-5012E-Mail: pr@klett-sprachen.dewww.klett-sprachen.deOriginal-Content von: Ernst Klett Sprachen GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72530/5866059