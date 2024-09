Golden Cariboo - Fortschrittliche Technologie für nächsten Explorationserfolg

Anzeige / Werbung Nach der spektakulären Entdeckung in der Halo Zone setzt Golden Cariboo auf neue Technologie, um diese und andere Goldvererzungszonen genauer zu untersuchen. Erst vor Kurzem hat Golden Cariboo Resources (CSE GCC / WKN A402CQ) mit spektakulären Bohrergebnissen die Aufmerksamkeit des Marktes auf sich gezogen. Gleich die ersten Ergebnisse aus der Halo Zone, die Teil von Golden Cariboos Quesnelle Gold Quartz Mine-Projekt ist (QGQ) - 136,51 Meter mit 1,46 g/t Gold - machten das Potenzial mehr als deutlich. Jetzt, während das Unternehmen auf die Ergebnisse von zwei weiteren Bohrlöchern wartet, die an zahlreichen Stellen sichtbares Gold enthielten, wird mit Hilfe fortgeschrittener geochemischer Untersuchungen versucht, diesen und weitere Vererzungstrends auf QGQ genauer abzugrenzen.

Sichtbares Gold von Golden Cariboo; Quelle: Golden Cariboo Resources Dazu schickt Golden Cariboo jetzt Crews auf die QGQ-Liegenschaft, die eine so genannte MMI-Bodenuntersuchung vornehmen sollen. Diese geochemische Untersuchung (MMI = Mobile Metal Ion) ist in der Lage, auch verborgene Mineralvorkommen aufzuspüren. Die Untersuchung soll 12 Linienkilometer umfassen und das Gebiet um die Halo Zone-Entdeckung abdecken aus der das jüngste Bohrergebnis stammt. Darüber hinaus sollen aber auch die Bereiche um die North Hixon Zone sowie um die historische Quesnelle Quartz Mine herum untersucht werden. Golden Cariboo erhofft sich so die nordwestlichen Trends der Goldmineralisierung dieser Zonen zu beschreiben und will auf weitere parallele Trends auf dem Grundstück testen. Laut David Mark, Leiter von Geotronics Consulting Inc. handelt es sich bei MMI um eine fortgeschrittene Methode zur Bodenuntersuchung, die auch in Gebieten mit verschiedenen Bodenarten und Zielen in der Tiefe funktioniert. Damit, so der Experte, ist MMI ideal dafür geeignet, die Exploration auf der Quesnelle Gold Quartz Mine-Liegenschaft voranzutreiben. Denn, so Herr Mark weiter, MMI könne sowohl effektiv darin sein, Gebiete bekannter Mineralisierung abzugrenzen, als auch darin, Ziele auf einer Liegenschaft insgesamt abzugrenzen. Natürlich warten die Anleger und Aktionäre von Golden Cariboo jetzt vor allem gespannt auf die nächsten Analyseergebnisse aus der Halo Zone. Doch ist es gut zu sehen, dass das Unternehmen in der Zwischenzeit nicht die Hände in den Schoß legt, was auch überraschend wäre angesichts des großen Bohrerfolgs. Wir hoffen nun, das die MMI-Technologie Golden Cariboo weitere, aufschlussreiche Informationen zur Mineralisierung auf QGQ und insbesondere der Halo-Zone liefert, die die Exploration der Liegenschaft vielleicht noch einmal einen wichtigen Schritt voranbringen könnten. Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Golden Carbiboo Resources halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Golden Carbiboo Resources und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist. Enthaltene Werte: XD0002747026,CA3808134025

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )