BERLIN/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Im Endspurt um die Kanzlerkandidatur der Union haben sich der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz und CSU-Chef Markus Söder zum voraussichtlich entscheidenden Gespräch getroffen. Die beiden Parteivorsitzenden kamen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Dienstagmorgen in der Bayerischen Vertretung in Berlin zusammen. Auch CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt trafen am Morgen dort ein.

Für 12.00 Uhr haben Merz und Söder zu einer gemeinsamen Pressekonferenz eingeladen. Es wird erwartet, dass sie dort die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur verkünden./ctt/had/bk/DP/men