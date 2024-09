NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für LVMH vor einem Zwischenbericht zum dritten Quartal von 790 auf 720 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Chiara Battistini ließ in einer am Dienstag vorliegenden Studie aktuelle Branchendaten, Währungseffekte und ein Gespräch mit Investor-Relations-Vertretern in ihr Bewertungsmodell für den Luxusgüterkonzern einfließen. "Insbesondere berücksichtigen wir die getrübten Verbraucheraussichten in China", schrieb die Expertin./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2024 / 18:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2024 / 00:15 / BST

FR0000121014