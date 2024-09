SEATTLE, Washington (IT-Times) - Der CEO des E-Commerce-Konzerns Amazon hat sich an seine Beschäftigten gerichtet und will diese wieder ins Büro zurückholen. Andy Jassy, CEO von Amazon.com Inc. (Nasdaq: AMZN, ISIN: US0231351067), hat am 16. September eine Nachricht an die Mitarbeiter über Änderungen...

Den vollständigen Artikel lesen ...