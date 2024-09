Der Wochenstart war an den US-Börsen größtenteils freundlich. Die Tech-Titel waren am Montag nicht so stark wie der Dow Jones. Dafür war der Technologieindex Nasdaq100 in der Vorwoche besonders stark. Auf der Seite der Verlierer war allerdings Apple. Die Vorbestellungen für die neuen iPhones liegen aktuell unter den Erwartungen. Investoren sollten jedoch einen weiteren Bereich in diesem Zusammenhang nicht aus den Augen verlieren.

