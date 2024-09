Berlin (ots) -Camunda reduziert die Komplexität bei der Automatisierung und macht SAP-Transformationen flexibler; außerdem kommt ein SAP-Mentor mit fundiertem Fachwissen und Beziehungen im SAP-Ökosystem ins Team.Camunda (http://camunda.com/de), der führende Anbieter in der Prozessorchestrierung, kündigte heute eine neue Integration mit SAP an, um die Komplexität beim Einsatz von SAP zu reduzieren und die Flexibilität in SAP-Umgebungen zu erhöhen. Die Integration ermöglicht es SAP-Anwender:innen, SAP-Workflows über alle beteiligten Menschen, Systeme und Geräte hinweg nahtlos zu orchestrieren. Mit der SAP-Integration von Camunda können Teams die Zusammenarbeit zwischen Business und IT verbessern, um mehr Agilität zu erreichen, die Entwicklung zu beschleunigen und Risiken bei SAP S/4HANA (https://www.sap.com/germany/products/erp.html)-Migrationen zu minimieren.Im Rahmen der Entwicklung der Integration hat Camunda den IT-Architekten Volker Buzek als Senior Consultant in das Team aufgenommen. Buzek ist einer von wenigen weltweit anerkannten SAP-Mentor:innen (https://community.sap.com/t5/sap-influencers-directory/sap-mentors/ba-p/310992) und bringt umfangreiche praktische Erfahrung mit SAP-Umgebungen sowie wertvolle Netzwerke und Partnerschaften im SAP-Ökosystem mit.SAP spielt eine zentrale Rolle in den Technologie-Stacks vieler Organisationen und wird von 99 der 100 (https://www.sap.com/germany/about/company.html) größten Unternehmen weltweit genutzt. Viele dieser Unternehmen stehen vor der Herausforderung, ihre verschiedenen Endpunkte - also die beteiligten Menschen, Systeme und Geräte - in ihren Geschäftsprozessen zu orchestrieren. Laut dem Bericht "Stand der Prozessorchestrierung 2024 (https://camunda.com/de/state-of-process-orchestration/)" haben mehr als die Hälfte der Unternehmen mit Prozesskomplexität zu kämpfen, da ihre Prozesse über mehrere Systeme hinweg laufen.Mit Camundas Prozessorchestrierungslösung können Unternehmen eine offene, komponierbare Architektur nutzen, um sowohl SAP- als auch Nicht-SAP-Systeme zu integrieren. Durch den Einsatz von BPMN (https://camunda.com/de/bpmn/)- und DMN (https://camunda.com/dmn/)-Standards wird die Zusammenarbeit zwischen Business- und IT-Stakeholdern gefördert, indem Business-Teams befähigt und die Entwicklung und Implementierung beschleunigt werden.Jakob Freund, CEO von Camunda, betont: "Die verstärkte Investition in SAP ist eine strategische Priorität für Camunda, um die Orchestrierung in geschäftskritischen IT-Umgebungen zu optimieren. Um unsere Aktivitäten zu beschleunigen und anspruchsvollen SAP-Kunden die notwendige Expertise zu bieten, spielt Volkers Einstieg ins Team eine Schlüsselrolle. Wir freuen uns auf weitere Investitionen in das SAP-Ökosystem und darauf, SAP-Kunden dabei zu unterstützen, noch mehr Wert aus ihren Automatisierungsmaßnahmen zu ziehen."Mehr Informationen über Camunda und SAP finden sich auf der CamundaCon New York-Session Bridging the Enterprise Gap: Integrating Camunda and SAP for Efficient Process Orchestration (https://newyork.camundacon.com/agenda/session/1420438). Die CamundaCon findet am 16. und 17. Oktober 2024 in New York und kostenlos online statt. Zur Anmeldung (https://newyork.camundacon.com/page/3899887/tickets).Über CamundaCamunda ermöglicht es Unternehmen, Prozesse über Menschen, Systeme und Geräte hinweg zu orchestrieren, sodass Komplexität beseitigt und die Effizienz erhöht wird. Eine gemeinsame visuelle Sprache gewährleistet die nahtlose Zusammenarbeit zwischen Fachabteilungen und IT Teams. End-to-End-Prozesse können mit der Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Ausfallsicherheit entworfen, automatisiert und verbessert werden, die erforderlich sind, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Hunderte Unternehmen wie Atlassian, ING und Vodafone orchestrieren geschäftskritische Prozesse mit Camunda, um ihre digitale Transformation zu beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter camunda.de.Pressekontakt:Hakob Aridzanjancamunda@piabo.netTel. +49 162 613 2940Original-Content von: Camunda, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/108408/5866456