Richmond (ots) -Tails.com wurde 2013 aus der Idee eines Tierarztes geboren, Hundebesitzer:innen die Wahl des richtigen Futters inmitten der riesigen Vielfalt an Tierfuttermarken und Inhaltsangaben zu erleichtern. So entwickelte ein Team aus Tierärzt:innen und Ernährungsexpert:innen ein einzigartiges System, welches auf Basis von Alter, Rasse, Lebensstil und Gesundheitsbedürfnissen für jeden Hund eine individuelle Futterrezeptur erstellt, die optimal auf seine Bedürfnisse abgestimmt ist.Hierbei stand für Tails.com das Wohlergehen der Hunde und ihrer Besitzer:innen immer im Mittelpunkt ihres täglichen Handelns und das hat sich bis heute nicht geändert.Paolo Woods-Wyatt, CEO bei Tails.com erklärt: "Die Mission von Tails.com ist und war es von Anfang an, die Welt der Tiernahrung nachhaltig zu verändern. Wir wissen, dass es keinen Standard-Hund gibt, deshalb bieten wir Hundefutter an, das zu 100% auf das Alter, die Rasse, den Lebensstil und die gesundheitlichen Bedürfnisse jedes Hundes abgestimmt ist."Oberste Priorität bei der Produktion des Futters hat die sorgfältige Auswahl hochwertiger Zutaten. Das Unternehmen arbeitet dabei mit vertrauenswürdigen Lieferant:innen aus der EU zusammen, die höchste Qualitätsstandards sicherstellen und Inhaltsstoffe in Lebensmittelqualität liefern. Die bei Tails.com tätigen Ernährungsexpert:innen und Tierärzt:innen achten bei der Zusammenstellung der Zutaten insbesondere auf die ernährungsphysiologischen Vorteile und Nährstoffzusammensetzung, sodass jeder Hund mit seiner individuellen Rezeptur sowie zusätzlichen Produkten, wie Nassfutter, Kauprodukten und Leckerli, optimal versorgt wird.Das Besondere dabei ist, dass sich das Futter im Laufe des Lebens eines Hundes kontinuierlich anpasst, sodass sich verändernde Bedürfnisse und Anforderungen in der jeweiligen Altersphase jederzeit berücksichtigt werden.Durch die bequeme Lieferung des Futters direkt nach Hause, sparen Hundebesitzer:innen Zeit und können diese mit ihren geliebten Vierbeinern verbringen.Aber Tails.com legt nicht nur höchsten Wert auf erstklassige Produkte, sondern auch auf das Wohlergehen seiner Teammitglieder und der Gemeinschaften, in denen das Unternehmen tätig ist."Unsere Mission und die Liebe zu Hunden zieht sich durch unser gesamtes Unternehmen. Denn wir wissen, welch positive Auswirkungen ein Hund auf unsere mentale Gesundheit haben kann. Auch insbesondere am Arbeitsplatz, an dem alles sehr schnelllebig ist und hektische Zeiten keine Seltenheit sind, hilft ein Hund, Stress zu reduzieren und für entspannte Momente zu sorgen. Deshalb sind in unseren Büros die Hunde unserer Mitarbeiter:innen jederzeit willkommen und ein wichtiger Bestandteil unseres Arbeitsalltags. Wir sind davon überzeugt, dass das Leben mit Hunden unser aller Leben bereichert, und mit unserer Arbeit möchten wir diese Erfahrung und Leidenschaft mit der gesamten Tails.com Community teilen," erklärt Sean McCormack, leitender Tierarzt bei Tails.com.Das auf dem europäischen Markt erfolgreiche Unternehmen produziert aber nicht nur individuelles Hundefutter, sondern lebt für seine Mission "Besitzer:innen die gesunde und individuelle Ernährung ihrer Hunde zu erleichtern." So profitieren Kund:innen von Expertenberatung, wertvollen Tipps zur Hundeerziehung und -haltung sowie einem umfassenden Austausch in der Tails.com Community.Methodik: Tails.com führte eine Studie mit über 110.000 erwachsenen Hunden durch, die zwischen März 2016 und März 2021 bei Tails.com registriert waren.Pressekontakt:Anna Asarkayaanna.asarkaya@ketchum.deM +49 173 7455994Instagram: tails.com_deFacebook: tailsDEWebsite: www.tails.com/de/Original-Content von: tails.com, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161011/5866492