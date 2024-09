NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing angesichts der angedachten Wiederaufnahme von Gesprächen mit der Gewerkschaft und einem Vermittler mit einem Kursziel von 270 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Streiks dauerten nun den vierten Tag, schrieb Analystin Sheila Kahyaoglu in ihrem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Der Flugzeugbauer schalte daher in einen Modus der Liquiditätssicherung. Dazu zählten Einstellungsstopps, gekürzte Lieferantenausgaben, ein Bestellstopp für gewisse Flugzeugmodelle sowie die Prüfung vorübergehender Beurlaubungen./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2024 / 17:13 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2024 / 17:13 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US0970231058

© 2024 dpa-AFX-Analyser